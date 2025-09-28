Tiroteo en casino Kikapoo deja dos muertos y 10 lesionados; se desconoce si hay víctimas mexicanas

PIEDRAS NEGRAS, Coah. (apro).- En una corta rueda de prensa el sheriff Tom Schmerber dio a conocer que el sujeto que baleó la madrugada de este domingo el casino Kikapoo en la ciudad de Eagle Pass, Texas, enfrenta siete cargos judiciales por la balacera registrada.

En los hechos perdieron la vida dos personas, entre ellas el retirado agente de Aduanas y Protección fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), Marcus Antley; la otra persona se trata de una mujer que no fue identificada, y 10 más resultaron lesionadas.

El funcionario norteamericano no dio a conocer la identidad de los 10 lesionados ni su estado de salud, por lo que se desconoce aún si entre ellos se encuentran personas de origen mexicano, debido a que el casino es visitado con frecuencia por personas originarias de la ciudad de Piedras Negras.

Tampoco el consulado de México en Eagle Pass ha emitido comunicado alguno y en sus redes sociales publicó que están en comunicación con las autoridades y ofreció Protección Consular.

En la leve intervención ante medios de comunicación que se trasladaron a Eagle Pass procedentes de diversas ciudad de Texas, el sheriff del condado de Maverick señaló que el responsable de los hechos fue detenido horas más tarde en la carretera rumbo a la ciudad de San Antonio y fue identificada como Keyran Jones, de 34 años de edad.

Explicó que se recibió una llamada a las 23:48 horas del sábado donde se reportaba un incidente al interior del casino, por lo que se trasladaron al lugar y observaron a varios heridos de bala.

El cuerpo del exagente del CBP se observó en el estacionamiento del lugar que estaba lleno, debido a que se organizó una rifa de un auto.

“Se aseguró la escena y ayudar a las personas heridas. Se recogió la evidencia para su investigación. El departamento de policía de la Tribu Kikapoo, junto con los de Texas Rangers localizaron la persona en el condado de Wilson, al este de San Antonio, se tomó en custodia y está en arresto. Enfrente siete cargos criminales: dos asesinato capital y 5 con asalto agravado con arma mortal”, señaló.

La detención se logró al rastrear el GPS de la unidad donde el sujeto fue sometido con el uso de pistola eléctrica y se le decomisó un arma de fuego. Ha trascendido que se trata de un elemento de la Guardia Nacional de Arizona, pero las autoridades en el condado de Maverick no han confirmado la versión.

El sheriff no respondió preguntas por lo que no se estableció si entre los lesionados hay personas de origen mexicano. Tampoco se habló del estado de salud de los lesionados, varios de los cuales fueron trasladados e San Antonio.

El responsable de los hechos disparó en varias ocasiones hacia la puerta del casino desde su unidad, una Tintan color negro. Afuera del lugar propiedad de la tribu Kikapoo se encontraban varias personas que asistieron a un evento especial del casino.

El casino Kikapoo se ubica en la frontera de Eagle Pass con Piedras Negras, al tratarse de una tribu originaria de ambos lados cuenta con autonomía para ser operado por la población india que habita también en el municipio de Múzquiz, Coahuila.