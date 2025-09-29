Araceli fue localizada con vida, pero con heridas de arma de fuego tras 24 horas desaparecida

OAXACA, Oax. (apro).- Araceli, una adolescente de 16 años, fue localizada con vida, pero con lesiones por arma de fuego y signos de violencia, a 24 horas de que fue reportada su desaparición, confirmó la Fiscalía General de Oaxaca.

Por lo pronto, la Fiscalía inició las investigaciones con perspectiva de género luego de la localización de la adolescente que resultó lesionada tras una agresión con disparos de arma de fuego, quien además presenta signos de violencia.

La víctima fue localizada a un costado de la carretera que comunica a Zaachila con Santa Inés del Monte, en el tramo conocido como “La Lobera”.

Tras recibir el reporte, este 29 de septiembre de 2025, la Fiscalía desplegó un equipo multidisciplinario para realizar los trabajos ministeriales y periciales en el lugar de los hechos, mientras que la víctima fue auxiliada y posteriormente trasladada a un hospital para recibir atención médica.

En tanto que, las investigaciones iniciales con perspectiva de género y las primeras labores en ciencia forense buscan establecer la forma en que sucedieron los hechos.

La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No localizadas emitió una ficha de búsqueda ya que desde el 28 de septiembre, la adolescente fue vista por última vez en San Martín Mexicapam, perteneciente a la capital de Oaxaca.