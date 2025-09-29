Asesinan a un hombre en el estacionamiento de Mega Soriana en Jiutepec, Morelos

JIUTEPEC, Morelos (apro).- Un hombre fue asesinado a balazos en el estacionamiento del centro comercial Mega Soriana, ubicado en Jiutepec, Morelos, la noche del sábado. Hasta el momento no se han reportado detenidos.

De acuerdo con los informes policiales, los hechos ocurrieron pasadas las 20:00 horas en la zona conocida como Los Gallos o el Crucero de Tejalpa. El reporte fue recibido minutos después en el número de emergencias del C5.

Testigos indicaron que la víctima, al ingresar a su vehículo —una camioneta negra—, fue sorprendida por disparos de arma de fuego. Personal de seguridad del centro comercial reportó al menos seis detonaciones, lo que generó que clientes y trabajadores se resguardaran tanto dentro del establecimiento como entre los vehículos del estacionamiento.

Paramédicos que arribaron al lugar confirmaron el fallecimiento de la víctima en el sitio. Elementos de la policía municipal, la Guardia Nacional y el Ejército acordonaron la zona mientras personal del Servicio Médico Forense realizaba el levantamiento del cuerpo. Las autoridades implementaron un operativo para localizar a los responsables, sin que hasta el cierre de esta información se registraran detenciones.

Este incidente se suma a otros hechos violentos ocurridos en Jiutepec durante el mismo fin de semana. El viernes, dos hombres fueron asesinados a balazos en la calle Ficus del fraccionamiento Tamoanchán. Vecinos alertaron a la policía alrededor de las 13:36 horas; al llegar, encontraron a una de las víctimas tirada en la vía pública y a la otra recargada entre dos motocicletas. Paramédicos confirmaron ambos fallecimientos y la Fiscalía Regional Metropolitana inició las investigaciones, mientras los cuerpos permanecen en calidad de desconocidos.

Asimismo, la tarde del sábado, dos hombres murieron a balazos mientras circulaban en un vehículo marca MG sobre la calle Senda de los Enamorados, en el fraccionamiento Real Montecasino. El conductor perdió el control del automóvil, que se estrelló contra una vivienda. La zona fue asegurada por la Policía Morelos y la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes; no se han registrado detenciones por este caso.

Jiutepec mantiene una de las tasas más altas de incidencia delictiva en la región, según el semáforo delictivo estatal.