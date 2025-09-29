Culiacán celebra su 494 aniversario en medio de la disputa entre Chapitos y Mayos. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin. (apro).- En medio de la disputa que mantienen desde hace más de un año Chapitos y Mayos, Culiacán conmemoró el 494 aniversario de su fundación con la celebración de una misa en la Catedral y un contexto de violencia que mantiene a la capital como una de las ciudades más violentas.

Previo a la celebración de la misa, autoridades descolgaron una manta que fue colgada en la cerca de la iglesia en donde uno de los grupos en disputa hace señalamientos al otro bando de operar en conjunto con autoridades de seguridad. Otras mantas fueron ubicadas en otros lugares de la ciudad.

Para los festejos de este año una vez más no se realizarán eventos masivos, aunque estos no se cancelan totalmente ya que se celebrarán algunas actividades culturales y en foros menores y con presentaciones con artistas locales.

Apenas durante el fin de semana último en Sinaloa hubo registro de 16 homicidios dolosos de los cuales 10 se registraron en Culiacán, entre ellos el de una mujer quien murió víctima de las heridas sufridas en un atentado el viernes último. La mujer falleció el domingo producto de las heridas recibidas.?

Culiacán es además la segunda ciudad con más casos de feminicidio, crimen que mantiene a septiembre como el de mayor incidencia en este año durante septiembre con 16 casos hasta el corte en todo el estado de los cuales 13 se concentran en la zona de Culiacán y Navolato.

Por otra parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer los resultados de un cateo de un domicilio en la capital de Sinaloa en donde se registró el hallazgo de dos grandes felinos, así como dos caballos.

Datos de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM) advierten que han rescatado en la entidad a 16 grandes felinos, sobre todo tigres y leones durante un año de guerra en diferentes cateos en el estado.

Personal de esta asociación en conjunto con Santuario Ostok han participado en este tipo de rescates en conjunto con autoridades federales, y este fin de semana último brindaron auxilio en el rescate de estos dos tigres, macho y hembra juntos a los caballos.