Detienen a agente ministerial que atropelló y provocó la muerte a motociclista en Sonora

HERMOSILLO, Son. (apro).- Esta madrugada, un joven de 28 años perdió la vida tras ser impactado en su motocicleta por un vehículo oficial de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal en uno de los bulevares principales de San Carlos, destino turístico. El victimario, agente de la corporación, se fue del lugar y más tarde se presentó en la fiscalía para ser procesado.

“Tenemos que este elemento circulaba sobre el bulevar Tetakawi, el lugar de los hechos, y se impactó con el conductor de la motocicleta. Lamentablemente fue un golpe muy contundente, el motociclista no contaba con casco y eso agravó la situación”, dijo Carlos Alberto Flores, comisario de la AMIC.

Según el comisario, el agente fue aprehendido a las 6 de la mañana y fue internado en un centro de reinserción social primeramente por lesiones (al momento del procesamiento se desconocía la muerte del joven, quien pereció en la Clínica San José), daños a propiedad ajena y abandono de la persona. El vehículo oficial fue encontrado por elementos de la Guardia Nacional con visibles daños del lado del faro derecho.

El percance sucedió cerca de las 4 de la mañana, por lo que el agente a bordo del vehículo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora se mantuvo desaparecido por cerca de dos horas. En ese lapso, habría ido a curarse “los golpes”, mientras el joven moría sobre el asfalto.

“Lo que tenemos es que la persona se fue a atender por los golpes que presentó por el choque y de manera voluntaria se presentó, a decir de él, en un acto de responsabilidad, de responder por los hechos”, detalló Carlos Alberto Flores.

Los exámenes toxicológicos revelaron que el agente no se encontraba bajo el influjo de las drogas, aunque sí presentaba rastros de alcohol, mismos que fueron catalogados por el comisario como “muy por debajo” de lo permitido.