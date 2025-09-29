Muere elemento de la Guardia Nacional durante enfrentamiento con civiles en Apatzingán

MORELIA, Mich. (apro).- Un elemento de la Guardia Nacional (GN) murió en un enfrentamiento con civiles armados, ocurrido la noche del domingo en una brecha de la comunidad Loma de los hoyos, perteneciente al municipio de Apatzingán.

La información fue confirmada este lunes por el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, durante su rueda de prensa semanal, en la que además indicó que después del operativo en dicho municipio, la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP) y la GN detuvieron a dos individuos en posesión de armas de fuego, entre ellos un menor de edad de origen venezolano.

Mediante un comunicado la SSP manifestó que elementos de esa corporación, de la GN y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) realizaban labores de vigilancia en la zona de Loma de los hoyos cuando fueron atacados por un grupo armado y al repeler el fuego cayó también uno de los agresores, que portaba ropa táctica y un arma de fuego.

“Tras responder el hecho, fue abatido un civil armado y fueron asegurados dos hombres en posesión de dos armas de fuego calibre 7.62X39 milímetros, 298 cartuchos útiles y 15 cargadores, mismas que fueron puestas a disposición de la autoridad competente”, refirió la SSP.

Por lo anterior, los efectivos estatales y federales desplegaron movilizaciones terrestres y aéreas en la zona, a fin de inhibir la comisión de conductas ilícitas y garantizar la seguridad de la población, señaló la dependencia.

Por otra parte, reportes extraoficiales señalan que como resultado del enfrentamiento dos elementos de la GN resultaron heridos de gravedad y fueron trasladados en helicóptero para recibir atención médica en un hospital de Irapuato, Guanajuato.

Después de que personal del Ministerio Público realizó las diligencias correspondientes en el lugar de los hechos, el cuerpo del elemento de la GN fallecido y el del civil abatido fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para los estudios y exámenes correspondientes, mientras que en la zona las corporaciones de seguridad desplegaron un fuerte operativo con la finalidad de detener a los agresores que lograron escapar.