Panistas terminan a golpes en elección interna en Chetumal (Videos)

QUINTANA ROO (apro).- A golpes terminó la elección para renovar un consejo municipal del PAN en Chetumal, donde dirigentes y simpatizantes se enfrentaron en una trifulca tras acusaciones mutuas por supuestas irregularidades en el proceso electoral interno local.

De acuerdo con medios de comunicación de la capital quintanarroense, el más golpeado fue Germán González Pavón, secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN, quien acusó que la agresión vino supuestamente del diputado local Ángel Álvarez Cervera, integrante del Congreso de Quintana Roo y también miembro de las filas del blanquiazul en esta entidad.

En videos que han circulado en redes sociales, se puede apreciar a González Pavón manchado de sangre en la cabeza, tras haber participado en la gresca que se protagonizó la tarde del domingo en la sede del PAN en Chetumal, donde se desarrolló la asamblea de renovación de los dirigentes municipales y elección de candidatos a consejeros estatales y nacionales.

Un grupo de militantes del Partido Acción Nacional, que participaron en la elección de los Consejeros Estatales e integrantes de los Comités Municipales se enfrentaron a golpes con el secretario General del partido, Germán González Pavón; así como su hijo, el regidor del… pic.twitter.com/magloyHNRE — SQCS Radio y Televisión (@sqcsradioytv) September 29, 2025

Versiones indican que al sitio arribó Germán González Pavón, acompañado de su hijo, el regidor del ayuntamiento de Chetumal, Germán González González. Luego de hacerse de palabras, según testimonios, con un grupo contrario, el desencuentro inició con gritos, empujones y golpes que los bandos comenzaron a lanzar.

En Quintana Roo el PAN se encuentra dividido en dos grupos: uno encabezado por Germán González Pavón, que funge como secretario general del partido, y el otro que tiene como cabeza a la diputada Reyna Tamayo Carballo, quien es presidenta estatal de este instituto político.

Este domingo se realizaron las elecciones internas para la renovación de los 10 comités municipales en todo el estado y elección de las candidaturas al consejo estatal y nacional.

Desde días atrás, los ánimos comenzaron a calentarse, porque Germán González denunció supuesta intromisión de Reyna Tamayo para beneficiar a candidatos afines a sus intereses personales.

La legisladora, hasta la redacción de esta nota informativa, no ha emitido posicionamiento oficial alguno.

Mientras que Germán González, en sus redes sociales oficiales, informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía de Quintana Roo por estos actos.

Esta mañana, el PAN Quintana Roo emitió un comunicado oficial condenando los hechos en Chetumal, aunque hasta ahora la elección en dicho municipio no ha sido invalidada, dando como ganadora a Neftally Beristáin Osuna.