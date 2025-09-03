Asesinan a un bombero dentro de un restaurante en Culiacán

CULIACÁN, Sin. (apro). - Un elemento de Bomberos Culiacán fue asesinado a tiros al interior de un restaurante de mariscos, justo frente a una caseta de la Policía Municipal.

La víctima fue identificada como Julio César, de 41 años, y fue atacado a tiros en el restaurante ubicado en la colonia Guadalupe sobre la avenida Ciudades Hermanas, entre las calles entre Paliza y Río Elota.

Tras el ataque armado autoridades arribaron al lugar, pero solamente para delimitar el sitio, sin tener detenidos por el atentado.

Apenas este fin de semana último apareció sin vida un elemento de Protección Civil de Navolato, identificado como Joel Ramón y quien había sido privado de su libertad un día antes en Altata, destino turístico de ese municipio.

Desde noviembre del año pasado Bomberos Culiacán ha sido blanco de actos intimidatorios por parte de grupos armados cuando acuden a atención de siniestros, despegados durante la guerra entre Chapitos y Mayos, teniendo incluso ataques indirectos como los ocurridos mientras apagaban el fuego en un par de restaurantes vinculados al YouTuber “Markitos Toys” y otro más con disparos en la subestación de la Conquista como parte del fuego cruzado entre grupos rivales.