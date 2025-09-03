Matan a ocho personas a balazos durante jornada violenta en Guerrero

Chatarrera Pineda, negocio atacado por sicarios, quienes dejaron dos empleados muertos y un adolescente de 15 años gravemente herido, en la avenida El Quemado, Acapulco . Foto: Especial

CHILPANCINGO, Gro., (apro) .- En otra jornada de violencia en Guerrero ocho personas fueron asesinadas a balazos, cuatro de ellas en el puerto de Acapulco.

Por la mañana, el comandante de la 35 Zona Militar de Chilpancingo, Jorge Pedro Nieto Sánchez, presumió que en cuatro días Acapulco había registrado cero homicidios, una situación que consideró inédita.

La declaración la dio al concluir la ceremonia donde el coronel de Infantería, Juan Sotero García, asumió el mando del 50 Batallón de Infantería del Ejército con sede en este municipio.

El coronel Juan Sotero García asume el mando del 50 Batallón de Infantería del Ejército, con sede en Chilpancingo. Foto: Especial.

A las 10:00 de la mañana, las autoridades reportaron el hallazgo del cuerpo putrefacto de un hombre asesinado a balazos en el cerro Tzompantli en Zumpango del Río, municipio de Eduardo Neri, en la región Centro.

Al mediodía, en la localidad Playa Ventura, municipio de Copala en la Costa Chica, pistoleros atacaron a un grupo de personas que hacían la tumba de un familiar asesinado un día antes.

El saldo fue de tres jóvenes muertos, entre ellos Ronaldo “N”, de 21 años, hijo de la excomisaria de la localidad, Rosa Ibarez. Además de cinco personas heridas de bala.

De manera simultánea, en Acapulco, sicarios atacaron el negocio Chatarrera Pineda, en la avenida El Quemado, dejando a dos empleados muertos y un adolescente de 15 años gravemente herido, que murió al recibir atención médica, informó la policía.

Las víctimas, un padre y sus dos hijos, fueron identificadas como Daniel Pineda Santiago, de 46 años, Brandon Pineda Olivera, de 21, y el menor de 15 años.

Dos horas más tarde, dos hermanos varones fueron asesinados a balazos en la localidad Kilómetro 21.

El crimen se cometió alrededor de las 14:00 horas, a orillas de la carretera federal México-Acapulco. Los cadáveres fueron recogidos por familiares, por lo que peritos de la Fiscalía de Guerrero no realizaron las diligencias de ley.

Alrededor de las 11: de la mañana en Chilpancingo, el comandante de la 35 Zona Militar, Jorge Pedro Nieto Sánchez, dio declaraciones a la prensa al concluir la toma de protesta del coronel Juan Sotero García como comandante 50 Batallón de Infantería del Ejército.

Sotero García fue presentado como experto en operaciones urbanas y contraterrorismo, así como coordinador de unidades de fuerzas especiales del Ejército.

El general Jorge Pedro Nieto respondió que ante la crisis que atraviesa la entidad, se seguirá reforzando la seguridad.

“En el estado de Guerrero tenemos asignadas tropas propias, batallones qué no salen del estado a operaciones y con las mismas tropas de la 27 y 35 zona militar y la Guardia Nacional reforzamos las áreas donde la problemática indique una necesidad”

-¿La problemática de la zona Centro indica reforzar la seguridad?- planteó un reportero en referencia a los últimos crímenes, incluido el del subsecretario de Bienestar estatal, Hossein Nabor.

“Fíjese, por ejemplo, el día de ayer Acapulco tiene cero homicidios en cuatro días, una situación que no se había presentado, es por el refuerzo, tenemos que ubicar las propias tropas del estado a municipios que son más conflictivos.

“Ahorita se está llevando a cabo una operación en la Costa Chica, hay tropas que pertenecen a la 35 zona militar qué están trabajando de aquel lado”.

Horas después se volvió a desatar la violencia en Acapulco y en la Costa Chica, donde el jueves 28 de la semana pasada más de 600 policías y militares arrancaron una operación para restablecer la seguridad y la gobernabilidad en la entidad gobernada por la morenista Evelyn Salgado Pineda.