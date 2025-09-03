Sepultan al subsecretario del Bienestar de Guerrero asesinado en Tixtla

Dolientes cargan el féretro con el cuerpo de Hossein Nabor Guillén. Foto: José Luis de la Cruz

CHILPANCINGO. Gro. (apro).- El exalcalde de Tixtla y subsecretario de la Secretaría del Bienestar del Estado de Guerrero, Hossein Nabor Guillén, fue sepultado este miércoles con aplausos y reclamos de justicia.

El funcionario de 42 años fue ultimado a balazos la tarde del martes en la ciudad de Tixtla, cerca de sus oficinas y de un módulo de seguridad de la Policía Municipal, a orillas de la carretera federal Chilpancingo-Tlapa.

Su cuerpo fue velado en una funeraria de Chilpancingo, a donde asistieron funcionarios del gobierno del estado, diputados de Morena y trabajadores.

A las 10:30 de la mañana de este miércoles, el féretro -escoltado por la Policía Estatal- fue llevado a la vecina ciudad de Tixtla y despedido con aplausos de los presentes.

El subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, admitió que el crimen es un “golpe fuerte para el gobierno estatal y para el pueblo de Guerrero”.

Descartó que los integrantes del gabinete estatal implementen medidas de seguridad adicionales.

Hossein Nabor fue alcalde de Tixtla de 2016 a 2018 respaldado por el exgobernador del PRD, Ángel Aguirre Rivero; en 2021 apoyó la campaña a gobernador de Félix Salgado y después de la actual gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Al inició del gobierno de la morenista se integró a su gabinete.

En 2024 solicitó licencia para ser postulado por Morena a la diputación local del distrito 24 con sede en Tixtla. La diputación la ganó Jorge Iván Ortega Jiménez, hijo del exdiputado local del PRD, Bernardo Ortega Jiménez.

En mayo, en plena campaña, se difundió la imagen de Hossein Nabor saludando de abrazo a Celso Ortega, a quienes autoridades federales ubican como presunto líder de un grupo delictivo.

Tras la elección, Nabor Guillén se incorporó de nuevo al gobierno estatal como subsecretario de Política Social en la Secretaría de Bienestar estatal.

En su natal Tixtla, el exedil fue despedido en su domicilio. Luego el cortejo fúnebre recorrió las principales calles del poblado acompañado de parientes, amigos y ciudadanos para dirigirse al templo de la Virgen de la Natividad, donde se celebró una misa.

Afuera de la iglesia en el barrio mágico El Santuario, los asistentes lanzaron porras, aplausos y gritos de justicia para el expresidente municipal. Por último, acudieron al panteón central, donde fue sepultado en medio de una llovizna.

El funeral fue custodiado por la Policía Estatal, Guardia Nacional y policías municipales.

El subsecretario Hossein Nabor es el segundo funcionario de alto rango asesinado en el gobierno de Evelyn Salgado.

El 24 de abril de 2024 fue asesinado con arma blanca en su domicilio en el municipio de Chilpancingo Benjamín Adame Pereyra, subsecretario de Educación y promotor de los candidatos de Morena, entre ellos Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora.

En el gobierno de la morenista además han sido ultimados alcaldes y exalcaldes, entre ellos el electo de Copala, Salvador Villalva Flores, y el de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, a una semana de asumir el cargo.