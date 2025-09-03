Tarde de violencia en Matamoros: balaceras, bloqueos y ponchallantas paralizan la ciudad

Personas se resguardan durante una balacera en calles de Matamoros, este miércoles 3 de septiembre de 2025. Foto: Especial

MATAMOROS, Tamps., (apro) .- Una serie de enfrentamientos armados desató el pánico la tarde de este miércoles en distintos sectores de la ciudad, dejando como saldo bloqueos, vehículos atravesados y ponchallantas esparcidos en las principales avenidas.

Ponchallantas en calles de Matamoros, Tamaulipas, el miércoles 3 de septiembre de 2025. Foto: Especial.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas, confirmó que dos elementos de seguridad resultaron lesionados, además del decomiso de un vehículo de los agresores, que se volcó en medio del enfrentamiento; en su interior fueron localizadas armas de fuego, cartuchos y un chaleco.

Vehículo volcado durante enfrentamientos de civiles armados contra autoridades, en Matamoros, el 3 de septiembre de 2025. Foto: Especial.

De acuerdo con los primeros reportes, la violencia comenzó en la avenida Washington, a la altura de la colonia Modelo, donde una persecución terminó en balacera y con la volcadura de una camioneta relacionada con los hechos.

Vecinos de la zona alertaron sobre múltiples detonaciones que obligaron a suspender actividades en comercios y escuelas cercanas. Minutos después, se confirmaron bloqueos en vialidades estratégicas como la Rigo Tovar, Lauro Villar y en pleno Centro de Matamoros, lo que provocó caos vehicular y temor entre los automovilistas.

Elementos de corporaciones estatales y federales se desplegaron en diferentes puntos de la ciudad para tratar de contener la situación y liberar las calles obstruidas. Sin embargo, hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado detenidos, heridos ni la magnitud de los daños provocados.

La ola de violencia generó incertidumbre entre la población, que permaneció resguardada mientras las autoridades mantenían operativos de vigilancia en la ciudad fronteriza. Se pudo observar a personas que transitaba por las avenidas en conflicto, tiradas en las calles tratando de resguardarse y evitando que las balas les alcanzaran.