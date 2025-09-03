Un tornado deja un herido y daños en San Cristóbal de las Casas (Video)

Daños ocasionados por el tornado en San Cristóbal de las Casas. Foto: @pcivilchiapas

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis. (apro).– Un fenómeno meteorológico conocido popularmente como "culebra", pero identificado técnicamente como un tornado de baja intensidad, causó daños en la ciudad de San Cristóbal de las Casas este miércoles 3, dejando una persona lesionada, árboles caídos y afectaciones en varias estructuras.

Marco Antonio Sánchez Guerrero, director estatal del Instituto de Bomberos de Chiapas, informó que los barrios más afectados fueron Mexicanos, El Cerrillo y Santa Lucía, además de la zona centro, donde los mercados de artesanías y José Castillo Tiélemans sufrieron daños en sus locales.

Un estacionamiento público también vio su techo de lámina arrancado por las ráfagas de viento.

Fuentes de Protección Civil confirmaron que una persona resultó herida al ser golpeada por un árbol caído y se reportaron varios casos de crisis nerviosas.

Se reporta un posible #tornado no-supercelda en San Cristóbal de las Casas, el día de hoy, miercoles 3 de septiembre, cerca de las 12:39 horas.



Vía Grupo Tornados México. Información de Juan Carlos Velasco.

Posteriormente a los vientos, una fuerte lluvia acompañada de granizo provocó encharcamientos en distintas partes de la ciudad.

El servicio de energía eléctrica fue suspendido en algunas zonas, por lo que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya trabaja para restablecerlo.

Las autoridades de Tránsito cerraron varias calles para permitir que los equipos de Protección Civil, Bomberos y la Cruz Roja realicen las labores de limpieza y verificación de los daños.

Dos tornados impactan San Cristóbal



La Secretaría de Protección Civil confirmó el impacto de dos tornados en San Cristóbal de Las Casas, lo que causó afectaciones que aún están por cuantificarse.



En videos, se puede observar las formaciones en el cielo y los destrozos en las…

Sánchez Guerrero explicó que estos fenómenos son relativamente comunes en la ciudad, ubicada a unos dos mil 100 metros sobre el nivel del mar.

La Secretaría de Protección Civil estatal detalló que la formación de tornados o embudos en la región es el resultado de la interacción de aire caliente y húmedo en la superficie con aire frío en altitud, un proceso conocido como cizalladura.

Esta combinación, junto con nubes cumulonimbos, genera los vórtices giratorios que la gente conoce como "culebras".

La dependencia advirtió que las construcciones con techos de lámina o adobe y sin medidas preventivas son particularmente vulnerables a este tipo de eventos, lo que agrava los daños.