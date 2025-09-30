Aduana libera instrumentos donados por Suiza para niños de escasos recursos en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro).- Una orden de la presidenta Claudia Sheinbaum permitió la liberación de 50 instrumentos musicales donados por el gobierno de Suiza a niñas y niños de escasos recursos de Chiapas apoyados por un programa musical, que permanecieron por varios meses retenidos en la Aduana del Puerto de Veracruz y que iban a ser destruidos con el argumento de que podrían "tener polillas". El contenedor donde fueron transportados estaba catalogado como abandonado.

El maestro Roberto Peña Quesada, director artístico de la asociación Youth Sinfonietta Chiapas A.C., informó que fue notificado de la resolución mediante una llamada telefónica de la asesora presidencial en asuntos económicos, Altagracia Gómez, quien le comunicó que el contenedor que transporta los instrumentos “quedó oficialmente liberado”.

“Me llamó la asesora Altagracia Gómez para darme la buena noticia. Me dijo que el contenedor estaba catalogado como ‘abandonado’ y que nadie sabía nada de su procedencia. Pero finalmente ya está todo resuelto”, confirmó el maestro Peña.

El músico señaló que le resulta inexplicable que el contenedor estuviera clasificado como abandonado, cuando anteriormente fue notificado de que los instrumentos serían destruidos por no contar con factura ni certificado alguno, según la aduana. Además, se le indicó que podían representar un riesgo sanitario por la posible presencia de polilla.

El traslado fue coordinado con el Club Rotario en Suiza y, en México, con los clubes de Tuxtla Gutiérrez y Veracruz, que fungieron como intermediarios para facilitar tanto el envío como la recepción.

La donación fue organizada por el gobierno de Suiza, a través de la organización Verein Youth Sinfonietta, con sede en Sumiswald, en colaboración con la empresa suiza Nottaris Bauguss AG, responsable de la logística internacional, y la compañía NAUTA SA part of LEMAN Group.

El contenedor, identificado con el número TEMU6696231, fue embarcado el 1 de julio de 2025 en el puerto de Antwerpen (Bélgica), a bordo del buque APL MINNESOTA V.0VBK1W1MA, con destino al puerto de Veracruz, donde arribó en tiempo y forma entre el 25 y 26 de julio. La desconsolidación se realizó el 26 de julio en el almacén Golmex.

A pesar del cumplimiento de los plazos y documentación de respaldo, la carga fue retenida por la aduana bajo el argumento de que los instrumentos no contaban con factura comercial ni certificado fitosanitario, impidiendo su liberación.

Lo que debió ser un acto de cooperación internacional terminó convirtiéndose en un caso de burocracia extrema que estuvo a punto de impedir la entrega de los instrumentos.

Música para quienes más lo necesitan

El cargamento tiene como destino final a Youth Sinfonietta Chiapas A.C., una asociación civil que trabaja con niñas, niños y jóvenes -principalmente de zonas marginadas- a quienes ofrece formación musical. Desde abril de 2024, la agrupación ya contaba con 40 menores en formación, aunque con recursos limitados.

“El objetivo es descentralizar la formación musical. Estos instrumentos eran esenciales para consolidar el proyecto”, explicó el maestro Peña.

El proyecto ha sido desarrollado sin apoyo presupuestal de ninguna instancia pública, y cuenta con una estructura binacional respaldada por músicos mexicanos y suizos, incluidos los dos hijos del maestro Peña, ambos ciudadanos de Suiza y mexicanos, pero radicados en Europa.

Un cierre con esperanza

El caso generó indignación en redes sociales, medios de comunicación y círculos culturales, al conocerse que los instrumentos -donados con fines educativos- podrían ser destruidos. Sin embargo, tras escalar el problema al nivel federal, la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo económico permitió destrabar la situación.

El maestro Peña agradeció el respaldo de la presidenta y de Altagracia Gómez, así como el apoyo de músicos, organizaciones, medios y ciudadanos que se movilizaron para evitar la pérdida de la donación.

“Es una gran noticia. Ahora, lo que sigue es asegurarnos de que los instrumentos lleguen a manos de los niños lo más pronto posible”, concluyó.

Originario de la Ciudad de México, el maestro Roberto Peña Quesada estudió en el Conservatorio de Berna, Suiza, donde vivió durante una década y formó una familia. Regresó a México motivado por el deseo de impulsar la música clásica en el sur del país, en una época en que no existían orquestas juveniles ni escuelas especializadas en la región. Desde entonces, ha formado varias generaciones de músicos en Chiapas, donde reside desde hace varios años.