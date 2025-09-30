Civiles armados agreden al Ejército al sur de Culiacán; hay un muerto y tres detenidos

CULIACÁN, Sin. (apro).- Elementos del Ejército Mexicano fueron agredidos por civiles armados durante un operativo de vigilancia en comunidades rurales del sur de Sinaloa durante las primeras horas de este martes.

El choque armado fue confirmado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) tras reportes de detonaciones de arma de fuego en las comunidades de La Guamuchilera y Lo de Bartolo, pueblos en las cercanías de Las Tapias, sindicatura de Culiacán.

De acuerdo con fuentes federales, el enfrentamiento se dio luego de un operativo por parte del Ejército en las cercanías de estos poblados cuando fueron agredidos por un grupo armado.

Los militares repelieron el ataque, lo que dejó con heridas graves a un hombre identificado como Saúl “N”, quien falleció mientras recibía atención médica.

En el lugar fueron detenidos tres civiles armados a quienes se les aseguraron municiones, cargadores y dosis de drogas y un vehículo.

En acciones operativas realizadas en Sinaloa, elementos de @SEMAR_mx y @SSPCMexico repelieron una agresión y detuvieron a tres hombres en posesión de armas de fuego, cartuchos, cargadores, dosis de droga y un vehículo. Uno de los agresores perdió la vida. pic.twitter.com/35gwSFCnEF — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 30, 2025

De acuerdo con versiones de vecinos, en el operativo habría participado un helicóptero artillado desde la noche del lunes y hasta las primeras horas del martes.

Las detonaciones se alcanzaron a percibir en comunidades de la región de Las Tapias hasta El Salado, zonas de influencia de la facción de los Zambada en Culiacán.

Del despliegue de elementos federales participaron junto al Ejército personal de la Marina, de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República junto a la SSPC.