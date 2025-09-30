Colectivo alertó de “grave riesgo de impunidad” en el asesinato del periodista Armando Linares

MORELIA, Mich. (apro).- El colectivo de periodistas #NiUnoMás Michoacán alertó que existe un “grave riesgo de impunidad” en el caso del asesinato de Armando Linares López, director de Monitor Michoacán, “debido a las irregularidades registradas en el Poder Judicial del Estado”, pues los dos individuos que habían sido detenidos como presuntos responsables ya se encuentran libres, uno de ellos desde marzo y el segundo fue liberado hace unos días.

“Condenamos la omisión y la actuación dolosa de los servidores públicos que, teniendo en sus manos la responsabilidad de impartir justicia por la vida arrebatada cobardemente a un periodista en el ejercicio de su labor, renunciaron a ella y, fuera de toda lógica legal, han dejado en libertad a dos de los responsables”, señaló la organización a través de un pronunciamiento.

Recordó que en marzo de 2025 el juez Wilfrido Tapia López absolvió a Carlos Sánchez Mendoza de ser uno de los responsables materiales del asesinato de Armando, “a pesar de la existencia de videos que demostraban su participación en los hechos”.

Posteriormente, tras la detención de Magdiel N, acusado por la Fiscalía General del Estado de ser el autor intelectual del homicidio del periodista, la representación de la víctima solicitó al Poder Judicial que el juez Wilfrido Tapia López no tuviera conocimiento del asunto y que se asignara a una persona juzgadora que garantizara una impartición de justicia efectiva.

En la audiencia inicial, la jueza de control que atendió el asunto ordenó la vinculación a proceso del detenido el 12 de agosto de 2025, dictando prisión preventiva oficiosa, pero en una segunda audiencia celebrada el 5 de septiembre de 2025, el nuevo juez, Carlos Alberto Zizumbo Zacarías, no solo no aceptó la presentación de la prueba que motivó la audiencia, sino que decidió abrir el debate para cambiar la medida cautelar, determinando que era procedente revocar la prisión preventiva oficiosa.

“A pesar de la exigencia de garantías en la impartición de justicia en el caso de Armando, el Poder Judicial designó a Carlos Alberto Zizumbo, quien en su historial cuenta con procesos abiertos por irregularidades detectadas en las decisiones que tomó en una decena de casos”, manifestó #NiUnoMás Michoacán.

Añadió que, a tres años y siete meses del asesinato de Armando Linares, no hay ni un solo responsable detenido, pues las dos personas señaladas como responsables fueron puestas en libertad, por lo que condenó el proceder de las personas juzgadoras y del Poder Judicial de Michoacán “por abrir la puerta a la impunidad para los responsables del asesinato de Armando”.

Por lo anterior, exigió que llegue hasta sus últimas consecuencias en el proceso iniciado contra el juez Carlos Alberto Zizumbo por las irregularidades detectadas en su proceder, así como la designación de una persona juzgadora que garantice una efectiva impartición de justicia, con una hoja de servicios limpia.

Además, demandó que se rectifique la medida cautelar dictada en contra del presunto autor intelectual del homicidio de Armando Linares, para que lleve en prisión el juicio en su contra.