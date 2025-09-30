Colectivo denuncia siete feminicidios en lo que va del año en Tecate y exigen justicia al alcalde. Foto: Especial

BAJA CALIFORNIA (apro).- En el municipio de Tecate, Baja California, han sido registrados siete feminicidios en lo que va del 2025, por lo que un colectivo feminista local exige al alcalde Román Cota Muñoz que ponga atención a esta problemática.

Integrantes de la agrupación Futuro Feminista Tecate lo denunciaron este lunes 29 de septiembre, luego de que el pasado fin de semana fuera registrada la séptima víctima en esta localidad de alrededor de 114 mil habitantes.

Fue Blanca Teresa Trujillo López, de 39 años de edad, quien fue encontrada sin vida la madrugada del sábado 27 de septiembre en la colonia Lázaro Cárdenas.

Conforme a los datos generales, la familia la buscó al no saber de ella; al llegar a la casa, encontraron un incendio activo y el cuerpo de ella en el baño. Debido al escenario, no pudieron sacarla, pero reportaron los hechos a las autoridades.

Posteriormente, se supo que el asesinato habría sido aparentemente con un arma blanca y presuntamente por su pareja sentimental, mismo que actualmente se encuentra prófugo.

En redes sociales incluso fue divulgado un video en el que se ve al supuesto homicida saliendo apresuradamente del domicilio para regresar con ella, a quien mantiene abrazada al momento de ingresar.

Una semana antes otra mujer fue asesinada en la colonia Rincón Tecate. De acuerdo a los datos registrados por medios locales, el domingo 21 de septiembre encontraron dentro de un domicilio a la persona de alrededor de 55 años, con golpes en rostro y brazos. De ella, no fueron dados a conocer sus datos personales por las autoridades respectivas.

En el conteo de Futuro Feminista Tecate fue indicado el caso de Mariana Cortés, el pasado 5 de agosto, asesinada presuntamente por su expareja Eleno Román “N”.

“Quien la atacó con arma blanca, intentó extrangularla, para luego atropellarla en dos ocasiones”, señalaron.

Tras el hecho, el hombre intentó huir, pero se estrelló contra un tráiler en la carretera libre Tecate-La Rumorosa, donde finalmente fue detenido por las autoridades.

La historia de Marina llevó a una marcha registrada el 17 de agosto por parte del colectivo feminista, donde denunciaron 24 desapariciones y correspondientes localizaciones sin vida, desde el 2017.

“El día de hoy salimos a exigir justicia por todas las mujeres víctimas de violencia y feminicidios en Tecate, disculpe las molestias, nos están matando y nadie hace nada”, expresaron en aquella ocasión.

Los demás casos en lo que va del año son: Jazmín Gutiérrez (7 de julio 2025); Melany Sugey (16 de mayo 2025); Ximena Castillo (7 de mayo 2025); y Gloria Ramos (16 de mayo de 2025).