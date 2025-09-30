Con narcomanta, amenazan a seis familias de La Rumorosa por supuesto apoyo a "Los Rusos"

BAJA CALIFORNIA (apro) .- Por lo menos seis familias del poblado La Rumorosa, en el municipio de Tecate, Baja California, fueron amenazas de muerte en caso de no abandonar la localidad en un lapso de 24 horas, tras señarlas por supuesto apoyo a la facción de “Los Rusos”.

Lo anterior apareció en una narcomanta, al parecer colocada durante la madrugada de este lunes 29 de septiembre, aunque otras versiones refirieron que habría sido colocada desde el sábado 27, fecha en que brindó su primer informe el alcalde Román Cota Muñoz.

A dicho evento también acudió la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, así como el general Laureano Carrillo Rodríguez, secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California.

“Pobladores de La Rumorosa: esto les va a pasar a todo aquel que apoye a Los Rusos. Primer llamado: les doy 24 Hrs. para que se salgan del pueblo. Los tenemos ubicados fam. Tapia, Paya, Checo, Vivi, Nacho. Fam de Chepe les voy a matar el perro de su casa. El pueblo tiene dueño. Atte. F.E.C.”, de acuerdo con el texto divulgado.

También durante la jornada del día 29 del presente, fue reportado que desconocidos dejaron una hielera con vísceras -al parecer de origen animal- y otro narcomensaje, en esta ocasión en una cartulina.

Narcomensaje y hielera con vísceras en Tecate, BC. Foto: Especial.

Dichos materiales fueron encontrados en la avenida Miguel Hidalgo y la calle Gutiérrez Durán, en la colonia La Hacienda.

“Esto les va a pasar al Tacubayo, al Chino, al Siete. Al Salomón. Pinches lame botas. Tienen 24 horas para irse de Tecate. Atte. CAF Nueva generación”, según la firma.

Sobre estos hechos, ninguna de las autoridades de los tres niveles de gobierno se ha pronunciado.

De acuerdo a la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el poblado de La Rumorosa, así como en el resto del municipio de Tecate, se tiene presencia de diferentes grupos del crimen organizado, al ser un lugar estratégico en términos de traslados.

Así, se cuenta con el Cártel de Sinaloa, a la facción Chapitos y la facción Mayos, peleándose la importante área de cruce de migrantes y el robo de hidrocarburos en La Rumorosa, así como de la organización Los Rusos, de Mexicali.