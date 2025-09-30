Detienen a exempleado del DIF Tlalnepantla por presunto abuso sexual

TOLUCA, Edomex. (apro).- Miguel Ángel “N”, exempleado del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Tlalnepantla, fue detenido por presunto abuso sexual en contra de una servidora pública.

La detención ocurrió después de que ciudadanos bloquearon la avenida Sor Juana Inés de la Cruz, frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), y se manifestaron con pancartas en exigencia de justicia por el abuso cometido en contra de la joven.

Familiares de la víctima manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que el gobierno municipal protegiera al detenido, quien fue trasladado a la agencia del Ministerio Público de Atizapán de Zaragoza, y aseguraron que las autoridades ministeriales pretendieron, en un primer momento, recategorizar la conducta como lesiones, lo que implicaría una sanción menor.

A través de un comunicado, el ayuntamiento, por su parte, aseguró que el detenido, quien se desempeñaba como coordinador de procuración de fondos y asistencia social, fue separado de su encomienda desde el 19 de septiembre pasado.

“El gobierno de Tlalnepantla informa que un extrabajador del sistema municipal DIF fue separado de su cargo por presunto abuso sexual en contra de una persona servidora pública”, afirmó. Por tanto, expuso que desde el 19 de septiembre del presente año “este sujeto” dejó de prestar sus servicios en ese organismo público descentralizado.

Paralelamente, afirmó que la administración municipal inició en su contra un procedimiento administrativo ante el Órgano de Control Interno, mientras la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en el ámbito penal, realiza las investigaciones correspondientes.

“El Gobierno de Tlalnepantla rechaza categóricamente cualquier tipo de abuso o violencia por parte de personas servidoras públicas y ciudadanía en general”, concluyó.