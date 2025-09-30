Ejecutan dentro de un gimnasio a comandante de Policía Municipal de Yanga, Veracruz. Foto: Redes sociales

YANGA, Ver. (apro).- El comandante de la Policía Municipal de Yanga – al centro de Veracruz-, José Luis García Domínguez, alias “Matute”, fue asesinado a balazos dentro de un gimnasio de su propiedad.

De acuerdo con reportes oficiales, sujetos armados ingresaron al establecimiento en la cabecera municipal y dispararon en repetidas ocasiones contra el jefe policial.

Tras la agresión, los atacantes huyeron con rumbo desconocido. García Domínguez quedó herido de gravedad y falleció en el sitio.

El mando se encontraba fuera de servicio al momento del ataque y acudía al gimnasio como parte de su rutina personal. Los hechos ocurren en un contexto de violencia en la zona.

El sábado pasado, fue encontrado el cuerpo mutilado de Taide Rosendo Ramírez Peralta, de 23 años, quien se desempeñaba como oficial del Instituto de la Policía Auxiliar y de Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz (IPAX).

El hallazgo se registró en la carretera estatal que comunica a la comunidad de Matatenatito, en Omealca, a unos 23 minutos de Yanga.

El elemento había sido reportado como desaparecido desde el viernes, tras ser visto por última vez en la comunidad de Motzorongo, municipio de Tezonapa, cuando se dirigía hacia la cabecera municipal a bordo de una motocicleta.

También el jueves anterior fue localizado el cuerpo de un hombre con huellas de violencia y decapitado en el camino a La Concha, también en el municipio de Yanga.

Junto al cadáver se encontró una cartulina fluorescente con un mensaje atribuido a un grupo delictivo.