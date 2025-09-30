Hombre asesina a su expareja y luego toma veneno en Yucatán

La mujer estaba circulando en una motocicleta cuando su expareja sentimental, quien también iba en otra moto se le emparejó, detuvo y descendió del vehículo para lesionarla. Foto: Especial

TICUL, Yuc., (apro).- Una mujer fue víctima de feminicidio en el municipio de Tikul, al ser agredida con un arma blanca por su expareja sentimental, quien después de cometer el crimen intentó suicidarse tomando veneno.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) confirmó en una publicación de Facebook el feminicidio. Además, describió que la mujer estaba circulando en una motocicleta cuando su expareja sentimental, quien también iba en otra moto se le emparejó, detuvo y descendió del vehículo para lesionarla.

La mujer, cuya identidad aún no es revelada por las autoridades, falleció en la calle de la colonia Electricistas de este municipio. Los vecinos dieron aviso a las autoridades a través del 911, pero cuando llegaron los servicios de emergencia solo confirmaron que ya no tenía vida.

El presunto homicida fue localizado en casa de un familiar, en el lugar intentó quitarse la vida tomando veneno. Sin embargo, fue auxiliado y trasladado por los servicios de emergencia al hospital.

La Policía Estatal de Investigación (PEI) y la Fiscalía General del Estado (FGE) realizan las diligencias correspondientes en coordinación con las autoridades locales.

El feminicidio de esta mujer ticuleña es el quinto que ocurre en lo que va del año en Yucatán. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hay cuatro carpetas de investigación abiertas por feminicidio y este sería el segundo crimen de género que ocurre con arma blanca.