La familia de una menor de 13 años dona sus órganos para salvar cinco vidas

TIJUANA, BC (apro).- La familia de Dulce Esmeralda, una menor de 13 años que sufrió muerte cerebral, decidió donar sus órganos para ayudar a cinco pacientes pediátricos, informaron autoridades el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Baja California.

De acuerdo con la información oficial, los órganos donados fueron trasladados a hospitales de alta especialidad del instituto, como el Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI y el Hospital General “La Raza”, en la Ciudad de México, donde hay niños en lista de espera.

La donación se llevó a cabo en el Hospital General Regional (HGR) No. 1 del IMSS en Tijuana, luego de que la niña ingresó el pasado 19 de septiembre con un severo daño neurológico.

A su llegada, fue atendida de inmediato en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica, donde recibió manejo especializado por un equipo multidisciplinario de expertos.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, se le declaró con muerte encefálica.

“Ante este suceso, su familia tomó una decisión que cambiará la vida de otras personas: aceptar la donación de sus órganos y tejidos para fines de trasplante”, expresó el personal médico.

Por lo anterior, la Coordinación Hospitalaria de Donación de Órganos y Tejidos con fines de Trasplante concretó la donación de riñones, córneas e hígado.

“Nos honra profundamente este acto de amor y altruismo. En medio del duelo, la familia de Dulce eligió dar vida. Nuestro reconocimiento hacia ellos es infinito”, expresó mediante un comunicado el doctor José Rey Siqueiros Valencia, coordinador del Programa de Donación de Órganos del HGR No. 1.

Conforme a los datos, en México hay más de 19 mil personas en espera de un trasplante, siendo los órganos más requeridos riñón, hígado y córneas.

“Aunque fue un momento muy difícil, pensar que mi hija podía ayudar a otros niños es algo que a ella le hubiera gustado. Siempre fue una niña generosa”, compartió la señora Guadalupe, madre de Dulce.

Como parte de su mensaje, la familia de la pequeña llamó a la reflexión de la importancia en la cultura de donación de órganos.

“Invitamos a todos a no tener miedo. Donar órganos es un acto de humanidad. Aquí en el IMSS te explican todo con claridad y respeto. Ayudar a otros puede ser la forma más noble de trascender”, enfatizaron.

