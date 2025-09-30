Muere envenenado “Chicles”, el perrito ganador de maratones en Tijuana

TIJUANA, BC (apro).- El perrito “Chicles”, conocido por ganar carreras en el municipio de Tijuana, falleció envenenado este martes 30 de septiembre, dio a conocer su cuidador Héctor “Flecha” Hernández.

Mediante una transmisión en vivo realizada desde una clínica veterinaria, el compañero del popular perro canela de alrededor de 10 años de edad y cuya historia se viralizó desde el 2023, denunció con tristeza la situación.

“Les informo que alguien muy malo, alguien con un corazón muy malo, envenenó al ‘Chicles’. ‘Chicles’ ha fallecido. Hoy, 30 de septiembre de 2025, se nos fue ‘Chicles’. ¡Mi niño hermoso!”, expresó al tiempo que lo abrazaba.

El también entrenador de atletismo agregó que el médico veterinario intentó revivir al perrito, pero no se pudo hacer más.

“¡Se nos fue el ‘Chicles’! Alguien me lo envenenó… no lo puedo creer: estaba conmigo, estaba conmigo en la sala”, reiteró.

Amigos, familiares e integrantes de la comunidad de corredores lamentaron el fallecimiento al conocer la noticia; a pesar de la acusación, no fue señalada alguna persona en específico.

“Chicles” alcanzó notoriedad en redes sociales desde mayo del 2023 al demostrar su competitividad en una carrera, pues prácticamente presionó a los corredores durante todo el trayecto al no perder ritmo.

Ese día obtuvo un tercer lugar general y la historia alcanzó notoriedad a nivel nacional.

Posteriormente comenzaron a divulgarse más detalles que interesaron a sus seguidores, como el hecho de que, al concluir las carreras, “Chicles” realizaba boteos para conseguir donativos para un albergue canino gestionado por Héctor “Flecha” Hernández.

Para el 2 de junio de ese año, el perrito obtuvo su primera medalla en la categoría “Perruning” durante la carrera de 5 kilómetros organizado por el plantel 2 del Conalep Tijuana, además de destacar por haber quedado en tercer lugar general, según apareció en un popular video de TikTok.

Para el 26 de agosto de 2024 fue anunciado el retiro de las competencias debido a una fractura de fémur en la pata derecha que requirió cirugía.

La popularidad del perrito corredor quedó inmortalizada en un mural a cargo del artista Mode Orozco, presentado en julio de 2024 como reconocimiento a su esfuerzo. Desde entonces las personas aprecian la imagen de “Chicles” en un muro ubicado a un costado de la Unidad Deportiva CREA de Tijuana, donde aparece con la leyenda “Bella Tijuana” y su número de campeón, el 175.