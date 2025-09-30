Por alumno golpeado, protestan estudiantes de UABC en Mexicali, Baja California

BAJA CALIFORNIA (apro).- En protesta por un estudiante golpeado y la falta de seguridad para resguardar a la comunidad del plantel, alumnado de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) se manifestó e incluso cerró vialidades para llamar la atención de las autoridades en el municipio de Mexicali.

La manifestación fue realizada durante la tarde-noche del lunes 29 de septiembre, tras una convocatoria de la Facultad de Ciencias Administrativas de la UABC, ubicada frente al Bosque de la Ciudad.

Esto, luego de registrarse el pasado 24 de septiembre la agresión contra un alumno de primer semestre, identificado como Gustavo, de 18 años de edad; de acuerdo a un video que circuló en redes sociales, dos desconocidos lo golpearon en la zona de jardines frente a la facultad.

Posteriormente fue difundido que estaba en el hospital con fracturas en el cráneo y mandíbula.

“No es posible que habiendo guardias de seguridad no hayan interferido para parar el brutal ataque que recibió el alumno de nuevo ingreso. Si esto le pasó a él, ¿qué más podría pasarle a cualquier joven estudiante? Y lo que pudo terminar como tragedia”, según el mensaje compartido por amigos y familiares, además de incluso ofrecer recompensa para dar con los responsables.

Como parte de la protesta del lunes pasado, el alumnado cerró el bulevar Río Nuevo y, mediante cartulinas, mostró distintas consignas como: “No queremos mentiras, queremos seguridad”, “Por la seguridad plena del ser”, “Por no temer el venir a estudiar”, “Por una FCA segura” y “¿UABC o UFC? (Ultimate Fighting Championship)”.

Uno de los asistentes declaró a la prensa que cuando el muchacho estaba tirado, no hubo actividad de los guardias, además de que la dirección brindó “información extraña” de que supuestamente ya lo “estaban dando de alta”.

“Siendo que al muchacho apenas lo iban a meter a operar. La mamá tuvo que salir a decir que no es cierto, que el muchacho no estaba bien. Básicamente es eso: (estamos) inconformes con la respuesta que nos han dado, con la seguridad que tenemos aquí en la escuela, y cómo tuvimos que movilizarnos todos nosotros para que nos tomaran en serio, para que tomaran en serio los guardias”, explicó.

Agregó que, a principios del semestre, hubo un cambio “drástico” del personal de seguridad y que al parecer hubo despidos.

Aseguran que había guardias, pero que no vieron al joven

Sósima Carrillo, directora de la Facultad de Ciencias Administrativas, declaró a la prensa local que tendrán “unos cambios en la parte del personal de seguridad” que brinda apoyo en el lugar.

“También nuevos elementos para tener una mayor presencia de seguridad; mayor iluminación (y) también una torre de seguridad”, dijo, para que la activen las y los jóvenes en caso de sentir miedo, o vivan una situación similar, e incluso acuda la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali.

Carrillo citó que actualmente cuentan con 14 agentes de seguridad para el lugar.

Consideró que “existe mucha desinformación” por parte del estudiantado, pues la agresión ocurrió alrededor de las 21:20 horas, donde “ya casi no hay estudiantes en la facultad”, de acuerdo a los horarios.

“Sí había guardias de seguridad en las inmediaciones. Había dos guardias en esa área. En el área donde se encontraba el joven, que eran las jardineras, fuera de la facultad, donde él estaba exactamente hay unas plantas ahí y, la verdad, es que no se alcanza a visualizar si uno está afuera de la facultad. No se alcanza a percibir si hay una persona que se encuentre ahí sentada, que es donde él estaba y, en ese momento, se acercan dos personas y lo atacan”, detalló la académica.

Sósima Carrillo agregó que, hasta el momento, los agresores no han sido identificados como estudiantes de la facultad.

“Y, en cuanto se percataron de la situación, del ataque al estudiante, se llamó al 911 y la Cruz Roja. Ellos acudieron, pero fue todo muy rápido”, aseguró la directora.