Presentan primer auto eléctrico “Totalmente Tlaxcalteca”; costará 100 mil pesos

Presentación de "Totalmente Tlaxcalteca", primer vehículo eléctrico hecho en esa entidad, en el marco del Foro Automotriz Tlaxcala 2025. Foto: Captura de video

TLAXCALA, Tlax., (apro) .- En el marco del Foro Automotriz Tlaxcala 2025, se presentó el primer auto eléctrico diseñado y producido en esta entidad, que tendrá un precio de venta de 100 mil pesos.

El lanzamiento de Totalmente Tlaxcalteca (TT), con un 80 por ciento de componentes fabricados en Tlaxcala, se adelantó al proyecto de auto eléctrico Olinia, que se desarrolla con el apoyo del gobierno federal y su lanzamiento se proyecta para 2026.

Javier Marroquín Calderón, secretario de Desarrollo Económico de Tlaxcala, informó que el TT, que será el primer auto eléctrico producido en México a un precio accesible, estará disponible para exhibición y venta al público en diciembre de este año.

El proyecto de diseño e inversión privada local tomó dos años en desarrollarse y hasta ahora el gobierno tlaxcalteca mantiene en anonimato el nombre del empresario inversionista, bajo el argumento de evitar que otros estados busquen convencerlo de llevar su planta a otro lugar.

Marroquín explicó que el TT es un modelo para trayectos cortos con un alcance de 50 kilómetros, que será ideal para zonas urbanas con tráfico denso.

Tiene capacidad de trasladar hasta cinco personas, sin emitir contaminación, a un bajo costo y podrá recargarse en enchufes convencionales.