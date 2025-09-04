Cae camión de militares a barranco en Ensenada, Baja California; muere un cabo de infantería

BAJA CALIFORNIA (apro).- Un cabo muerto y más de 20 solados lesionados fue el saldo de un accidente vehicular de un camión de la Secretaría de la Defensa, luego de que la unidad cayera al fondo de un barranco en la carretera Ensenada-San Felipe, en Baja California.

El percance ocurrió el pasado miércoles 3 de septiembre, alrededor de las 13:00 horas, en el kilómetro 25 de la carretera citada, a la altura del poblado de Ojos Negros, dentro del municipio de Ensenada.

El accidente fue registrado en las inmediaciones del Rancho Aguacaliente, en una zona caracterizada por curvas cerradas y despeñaderos.

Los reportes generales refieren hasta 25 lesionados correspondientes al 67 Batallón de Infantería, además de que la unidad habría caído unos 30 metros; debido a que es una zona agreste, uno de los uniformados tuvo que ser traslados en helicóptero.

Trascendió que un tráiler había sido detenido como el responsable del accidente, pero esto no fue confirmado por las distintas autoridades que acudieron al lugar.

Sobre el militar fallecido, fue identificado como el cabo de infantería José Alfredo de Jesús Ventura.

“¡VUELA ALTO SOLDADO! Lamentamos el sensible fallecimient0 del Cabo de Infantería José Alfredo de Jesús Ventura quien perdió la vida por la patria, al volcar su unidad que transportaba más de 20 militares en la carretera Ensenada - Ojos Negros. ¡DESCANSE EN PAZ!”, según expresaron amigos y familiares en múltiples publicaciones de redes sociales.

La Dirección de Bomberos de Ensenada informó que, debido a la magnitud del accidente, al lugar acudió un camión de bomberos, una ambulancia y personal de rescate urbano compuesto por cuatro elementos equipados con las herramientas necesarias para realizar las maniobras correspondientes.

También se coordinaron con Cruz Roja Mexicana, Delegación Ensenada; Secretaría de Seguridad Ciudadana; y Protección Civil Municipal.

De manera paralela, se coordinó en la ciudad la recepción del traslado aéreo de un lesionado, quien fue recibido y trasladado al Hospital General de Ensenada por personal de bomberos. El resto de las personas lesionadas fueron trasladadas vía terrestre al Hospital Militar para su atención médica.