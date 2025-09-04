Exigen liberar a candidato a presidencia municipal y a su esposa, detenidos sin orden de aprehensión

Habitantes de Santiago Amoltepec, Oaxaca, exigen la liberación del candidato a la presidencia municipal, Feliciano Jiménez Roque, y de su esposa, Serena Yescas Roque, detenidos sin orden de aprehensión alguna. Foto: Facebook: Santiago Amoltepec, Sola de Vega Oaxaca

OAXACA, Oax., (apro) .- Desde el Congreso de la Unión, acusaron al gobierno de Salomón Jara Cruz de recurrir a la “violencia política” para imponer autoridades en la Sierra Sur.

El diputado del Partido del Trabajo, Luis Armando Díaz, presentó un punto de acuerdo para exigir la libertad del candidato a la presidencia municipal de Santiago Amoltepec, Feliciano Jiménez Roque, quien fue detenido sin ninguna orden de aprehensión, para presuntamente impedir su participación en la elección donde habrán de elegir autoridades bajo el régimen de sistemas normativos internos o de usos y costumbres.

Cabe destacar que el próximo 6 de septiembre se va a realizar la asamblea para elegir autoridades municipales de Santiago Amoltepec bajo el régimen de usos y costumbres, donde el secretario de Gobierno, Jesús Romero López presuntamente pretende imponer como presidente a su secretario particular, Alexis Torres.

La detención del ingeniero agrónomo Feliciano Jiménez Roque y de su esposa Serena Yescas Roque se realizó a las 14:00 horas del pasado 19 de agosto, cuando pretendían abordar una unidad del transporte público en la orilla de la carretera a Puerto Escondido, en el sitio denominado la Y de la carretera de Oaxaca-Zimatlán de Álvarez, después de llevar a su hijo a una atención médica.

El diputado federal del PT condenó esta detención porque “está claro que este es un tema estrictamente político”.

“Desde aquí, el Congreso de la Unión, exigimos la liberación del candidato Feliciano Jiménez porque no se puede seguir permitiendo que en esta cuarta transformación y, sobre todo, en este proceso de cambio en Oaxaca, el gobierno (de Morena) siga inmiscuyéndose en la vida de los pueblos”.

Y agregó: “No puede seguir dándose porque justamente aquí, en la Cámara de Diputados, hemos hecho esa modificación al artículo segundo. Por ello se exige que esto se pueda dar de manera inmediata. Ya he presentado un punto de acuerdo en esta Cámara de Diputados donde solicito que la Fiscalía General de la República intervenga para que se informe con claridad y transparencia sobre el paradero y situación jurídica del ingeniero agrónomo Feliciano Jiménez, Roque y de su esposa Serena Yescas Ruque”.

Además, el diputado pidió una investigación a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, para determinar si la detención se relaciona con violencia política para alterar un proceso de elección bajo sistemas normativos internos.

De igual forma, solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que emita una recomendación dirigida a las autoridades responsables que incluya la liberación inmediata, en caso, de detención ilegal, la investigue y sancione a los agentes responsables, y se logre la reparación integral del daño a las víctimas y su familia.

Asimismo, pidió que se implementen medidas estructurales para evitar la repetición de hechos similares, así como brindar a acompañamiento jurídico a la familia en la búsqueda de justicia a nivel internacional.

Díaz también exigió que el gobierno del estado de Oaxaca garantice en todo momento, a través de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca, la seguridad física y psicológica del ingeniero agrónomo Feliciano Jiménez Roque y de su esposa.

Y a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) le solicitó informes detallados sobre el caso y garantice que el proceso electoral bajo sistemas normativos internos se desarrolle con paz y seguridad, sin presiones ni actos de violencia política.

Exigió que la FGEO garantice en todo momento el debido proceso y el respeto a la integridad física y psicológica de Jiménez Roque y de Yescas Roque.

Luis Armando Díaz adelantó que desde el PT seguirá firme en la defensa de las causas del pueblo y en la exigencia de justicia, por lo tanto, “exigimos la libertad inmediata para Feliciano Jiménez y respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas”.

Con esta detención, dijo, el gobierno de Oaxaca no abona a la pacificación en esa región, al contrario, genera más crispación.

Según datos proporcionados por el señor Ernesto Jiménez Roque, hermano del candidato, la detención del ingeniero y su esposa se planteó públicamente bajo la hipótesis de una detención de carácter político, con denuncias de fabricación de delitos bajo una imputación basada en la supuesta posesión de estupefacientes.

“Habitantes de la región Mixteca donde se localiza el municipio de Amoltepec y de la cual soy representante, manifestaron su preocupación y denunciaron la posible arbitrariedad del operativo porque están procesados sin orden de aprehensión ni denuncia alguna bajo la carpeta de investigación 22495/FBCE/Oaxaca 2025 y la causa penal 1186/ 2025.

Pese a la falta de antecedentes penales y a los alegatos de inocencia, el juez no decretó su libertad.

La primera audiencia de las ahora imputados tuvo lugar el jueves 21 de agosto, en la cual se solicitó fecha de término constitucional, es decir, para el 27 de agosto, sin embargo, fueron vinculados a proceso y de ahí se les ingresó al centro penitenciario femenino y varonil de Tanivet.