Incendio consume material del programa Agua Saludable para la Laguna

TORREÓN, Coah. (apro).- Un incendio consumió tubería valuada en casi medio millón de pesos, la cual formaba parte de la infraestructura del programa federal Agua Saludable de la Laguna, con la cual se abastecería a la población de la región que comparten los estados de Durango y Coahuila y donde se presetan problemas de salud por la presencia de arsénico en el agua.

Fue alrededor de las 03:00 horas de este jueves cuando se reportó el incendio en la colonia Real del Sol. Las autoridades del municipio de Torreón consideraron que fue provocado, debido a que el lugar donde se encontraba el material es inaccesible y sin zonas habitacionales cercanas.

La Comisión Nacional del Agua no ha emitido comunicado sobre los daños y el retraso que implicará para la obra la falta de material de tubos de 12 metros de longitud y 48 pulgadas de diámetro.

La tubería sería utilizada para ampliar las líneas de distribución de agua hacia el suroriente y poniente de la ciudad de Torreón, además de las obras en los municipios de San Pedro de las Colonias y Matamoros.

Apenas el pasado mes de julio, la dependencia federal reconoció que se había registrado vandalismo en la infraestructura al dañar una línea eléctrica que detuvo la operación de la planta de bombeo y potabilizadora, afectando con ello a varias colonias de Torreón y de municipios en Durango que también forman parte de este proyecto que contempla una inversión de mil 800 millones de pesos.

Las autoridades de Protección Civil municipal dieron a conocer que será la Superintendencia del Proyecto de Aguas Saludable de la Laguna la que evalúe los daños y presente las denuncias correspondientes.