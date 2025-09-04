Policías de Coahuila privan de la libertad a mujer y sus hijos; los llevan al corralón (Video)

El auto fue arrastrado al corralón con la mujer y los niños dentro. Foto: Tomada de video

SALTILLO, Coah. (apro).- En menos de una semana, el regidor del Partido Verde Ecologista de México en Ciudad Acuña, Pablo Ortega Alvarado, evidenció dos casos de abuso de elementos de la Policía Estatal de Coahuila, quienes el pasado martes pidieron una grúa para arrastrar al corralón municipal un auto sin placas, pero con todo y su conductora y sus tres hijos menores de edad.

La mujer que conducía la unidad le dijo al regidor que se negó a darles dinero a los elementos que dependen de la Secretaría de Seguridad y que en ocasiones anteriores sí lo hizo para que la dejaran seguir. También le explicó que la unidad fue regularizada bajo el programa federal, pero el gobierno estatal no ha emitido las placas.

Ortega Alvarado hizo una trasmisión en vivo después de recibir la llamada de auxilio de la mujer y al ver que los policías no consideraron que estaban los tres menores en el auto, entre ellos un niño y una niña con sus uniformes escolares y el otro era un bebé, y a quienes llevaron hasta el corralón, donde permanecieron privados de su libertad junto con su madre.

El regidor cuestionó a uno de los elementos sobre quién dio la orden para llevar el vehículo hasta el corralón y dejar a la familia en su interior a una temperatura de más de 36 grados.

“No quiere decir el oficial quién dio al orden. Ese es el criterio que usan. Tres veces le han quitado el dinero y dice que no se va a bajar porque un vehículo no es un lujo, es una necesidad”, señaló mientras que la grúa ingresaba con todo y vehículo al corralón, al tiempo que los niños lloraban.

Minutos después, el regidor hizo otra transmisión en la que se mostraba conduciendo el vehículo y con la madre de familia y los tres menores dentro, a quienes llevaría hasta su casa.

Dijo que un comandante de la PEC ordenó liberar la unidad sin cobro para la familia, pero cuestionó el proceder de los elementos.

“Deben tener criterio. Estaba muy caliente y llegaron los elementos y el comandante ordenó tener criterio; les llamaron la atención. Sé que se trata de que no traen placas o no traen licencias, pero hay que ponerse la mano en el corazón; los niños venían llorando y con este calorón”, afirmó.

La semana anterior, el regidor evidenció a otros elementos estatales que ingresaron a una vivienda para robar y a la cual enviaron primero a una mujer con problemas de adicciones a verificar que no hubiera gente en el inmueble.

La mujer les hace la señal y llega la patrulla 5674, de la que se bajan los elementos para ingresar a la vivienda, mientras que una mujer policía se queda afuera y se percata que hay cámaras, rompiendo una de ellas sin darse cuenta que desde otro ángulo había otras más.

La policía se acerca a la patrulla, a la que se había subido la civil que les ayudó en el robo, y le entrega la cámara rota.

Hasta el momento, el titular de la Secretaría de Seguridad en la entidad, Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, no ha emitido pronunciamiento sobre los hechos de corrupción, privación de la libertad y robo en los que han incurrido sus elementos, y tampoco el gobierno estatal.