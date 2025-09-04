Trasladan a Chiapas a 30 reos, presuntos miembros del CÃ¡rtel de Sinaloa

TUXTLA GUTIÃ‰RREZ, Chis., (apro) .- Un grupo de 30 reos considerados peligrosos y presuntos miembros del CÃ¡rtel de Sinaloa fueron trasladados a Chiapas para ser recluidos en el Centro Federal de ReadaptaciÃ³n Social nÃºmero 15, ubicado en el municipio de Villa ComaltitlÃ¡n en la regiÃ³n del Soconusco.

Fuentes de seguridad informaron que los presos, procesados por delitos de narcotrÃ¡fico y delincuencia organizada, fueron transportados vÃ­a aÃ©rea en una aeronave Boeing 727 de la Guardia Nacional (matrÃ­cula XC-NPF).

El aterrizaje se realizÃ³ la tarde de ayer miÃ©rcoles 3 de septiembre, en el Aeropuerto Internacional de Tapachula.

Posteriormente, bajo un fuerte dispositivo policial y custodiados por elementos de la SecretarÃ­a de Seguridad PÃºblica Federal, los presos fueron llevados vÃ­a terrestre al centro penitenciario, localizado a unos 65 kilÃ³metros de Tapachula.

De acuerdo a las fuentes, la aeronave de la Guardia Nacional partiÃ³ del Aeropuerto de Los Mochis, Sinaloa, e hizo escalas en Veracruz y Oaxaca para dejar a otros grupos de reos, aunque no se precisÃ³ el nÃºmero exacto.