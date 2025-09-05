Asesinan al director de la Policía Municipal de Cosolapa mientras cenaba en restaurante de Veracruz. Foto: Facebook: Panorama Regional, X: @LaTintaOax

CÓRDOBA, Ver.- Saúl Ríos, de 53 años, originario de Zongolica, Veracruz, y residente de Cosolapa, Oaxaca, fue formalmente identificado como el hombre asesinado a balazos en el interior del restaurante KFC de Córdoba en la zona centro de Veracruz.

De acuerdo con informes oficiales, el ahora occiso se desempeñaba como director de la Policía Municipal de Cosolapa.

La necrocirugía practicada por el médico legista de la Unidad Integral de Procuración de Justicia en Córdoba confirmó que el hombre recibió siete impactos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

La Policía Ministerial y la Fiscalía de Veracruz mantienen abierta una carpeta de investigación para esclarecer el crimen y dar con los responsables.

El homicidio ocurrió la noche del miércoles 4 de septiembre de 2025, cuando hombres armados ingresaron al restaurante ubicado en la esquina de Avenida 11 y Calle 10, colonia Centro, junto al Parque V Centenario. Los agresores dispararon contra la víctima, privándola de la vida en el lugar.

#OaxacaRojo|| ?? Ejecutan al director de Seguridad de Cosolapa, Oaxaca, Saúl Ríos Reyes, dentro de un restaurante en Veracruz. Un comando armado lo atacó frente a comensales y luego huyó. pic.twitter.com/fOhnL0eNt2 — La Tinta Oaxaca (@LaTintaOax) September 5, 2025

Este sería el segundo ataque a una persona dentro de un establecimiento público en los últimos días. En agosto el empresario de origen chino Zhu Yumju, de 34 años, fue asesinado a balazos en su restaurante de comida.