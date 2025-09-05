Veracruz

Asesinan al director de la Policía Municipal de Cosolapa mientras cenaba en restaurante de Veracruz

De acuerdo a las autoridades, Saúl Ríos, de 53 años, originario de Zongolica, Veracruz, y residente de Cosolapa, Oaxaca, fue asesinado a balazos al interior del restaurante.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Nacional
viernes, 5 de septiembre de 2025 · 15:56

CÓRDOBA, Ver.- Saúl Ríos, de 53 años, originario de Zongolica, Veracruz, y residente de Cosolapa, Oaxaca, fue formalmente identificado como el hombre asesinado a balazos en el interior del restaurante KFC de Córdoba en la zona centro de Veracruz.  

De acuerdo con informes oficiales, el ahora occiso se desempeñaba como director de la Policía Municipal de Cosolapa. 

La necrocirugía practicada por el médico legista de la Unidad Integral de Procuración de Justicia en Córdoba confirmó que el hombre recibió siete impactos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. 

La Policía Ministerial y la Fiscalía de Veracruz mantienen abierta una carpeta de investigación para esclarecer el crimen y dar con los responsables. 

El homicidio ocurrió la noche del miércoles 4 de septiembre de 2025, cuando hombres armados ingresaron al restaurante ubicado en la esquina de Avenida 11 y Calle 10, colonia Centro, junto al Parque V Centenario. Los agresores dispararon contra la víctima, privándola de la vida en el lugar. 

 

 

Este sería el segundo ataque a una persona dentro de un establecimiento público en los últimos días.  En agosto el empresario de origen chino Zhu Yumju, de 34 años, fue asesinado a balazos en su restaurante de comida.

Más de
Veracruz Ejecución Oaxaca

Comentarios

Otras Noticias

Cargar mas noticias