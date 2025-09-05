Ataques armados en Concordia dejan al menos tres muertos, entre ellos una adolescente

La vocera de Seguridad Pública de Sinaloa, Verona Hernández Valenzuela, informa sobre los hechos de violencia del jueves 4 de septiembre de 2025, en ese estado. Foto: Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa

CULIACÁN, Sin., (apro) .- Al menos tres ataques armados en la comunidad serrana de Concordia dejó un saldo de tres muertos, entre ellos, una adolescente de 17 años de edad. En los atentados, además, resultaron heridas tres personas, según confirmó la Secretaria de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

Estos hechos fueron reportados al número de emergencias, según confirmó la vocería de la SSPE. Al arribar los elementos policiacos al lugar, fueron informados por Protección Civil de que un grupo armado sustrajo el cuerpo de uno de los civiles asesinados, según el reporte de la dependencia de seguridad.

En otro atentado también resultó asesinada una menor de 17 años, por disparos de arma de fuego, sin que se informara si fue víctima indirecta. Además, entre las personas heridas se encuentra una segunda mujer.

Otro ataque se reportó en un casino clandestino, donde un hombre perdió la vida.

Los tres ataques se reportaron la tarde noche del jueves último, en un municipio cuya zona rural ha sido blanco de diversos choques armados, que han provocado el desplazamiento de comunidades enteras.

Luego de estos hechos violentos la comunidad quedó bajo vigilancia de autoridades federales, sin embargo, no se reportan personas detenidas por estos hechos.