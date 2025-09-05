Matan a joven en Oaxaca y el presunto feminicida se suicida; suman 53 mujeres asesinadas en 2025

Inmueble donde fueron encontrados los cuerpos de Belinda y Joaquín, en Zaachila, después de que el sujeto presuntamente matara a la mujer y después se suicidara.. Foto: Redes sociales

OAXACA, Oax., (apro) .- Belinda, de 22 años, fue asesinada presuntamente por Joaquín, su pareja, quien luego se suicidó, confirmó la Fiscalía General de Oaxaca (FGEO).

Los hechos ocurrieron el jueves 4 de septiembre, en un domicilio ubicado en la calle Zapoteca del municipio de Villa de Zaachila, región de los Valles Centrales.

Con este feminicidio suman 53 las mujeres asesinadas en Oaxaca en lo que va del año y 257 en el gobierno del morenista Salomón Jara Cruz.

La FGEO activó el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio e inició las investigaciones correspondientes, luego del hallazgo de los cuerpos sin vida de dos personas: una mujer y un hombre, localizados al interior de un domicilio ubicado en la calle Zapoteca.

En un comunicado, la Fiscalía detalló que, tras recibir el reporte, el 4 de septiembre de 2025, desplegó un equipo multidisciplinario para realizar los trabajos ministeriales y periciales, en el lugar de los hechos.

En tanto que, las investigaciones iniciales se realizaron con perspectiva de género y las primeras labores en ciencia forense sugieren que la víctima mujer habría sufrido una agresión por parte del hombre encontrado en el mismo lugar.

Asimismo, los peritos hallaron sin vida al probable agresor quien, de acuerdo con los indicios, murió a consecuencia de un suicidio.