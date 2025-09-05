Sheinbaum reprueba aspiraciones de Saúl Monreal para suceder a su hermano

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la aspiración de Saúl Monreal de suceder a su hermano en la gubernatura de Zacatecas, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo no estar de acuerdo en la insistencia del nepotismo en el partido oficialista.

Aunque dijo que no buscaría entrar en debate con Saúl, recordó a los Monreal que por esa razón envió la iniciativa, misma que ya se aprobó, precisamente para que se evite que en la elección inmediata participen familiares de la persona que hoy es gobernador, presidente municipal, diputado o senador.

Aunque defendió que pueda haber muchos familiares dentro del mismo gobierno o con cargos públicos, como se da en el caso de Morena.

“En una familia puede haber 10 personas muy buenas, 10 hermanos, o tres, o dos o uno, y cada uno ha ido encontrando su espacio y trabajan en un lugar, trabajan en otro, trabajan en otro, pues tienen derecho a trabajar en distintos lugares”.

Por esa razón, dijo que la forma en como toma en cuenta el nepotismo en su gobierno es: “Digamos que el nepotismo es esencialmente cuando un familiar contrata a su otro familiar en el gobierno o, en este caso, que ya está en la Constitución, cuando un familiar busca que otro familiar se quede en el mismo puesto que él, ¿por qué?, porque puede haber influencia de la persona en la otra y, además, no se abren oportunidades para otras personas que quieran participar”.

A partir del 2030 los aspirantes deberán evitar la no reelección y el nepotismo.

“A un diputado le corresponde estar tres años. Y después, si quiere regresar a ser diputado, por lo menos tiene que esperar tres años para volverse a postular; pero no puede reelegirse en el periodo inmediato y tampoco presidentes municipales; gobernadores, eso ni siquiera estaba ya permitido, ni tampoco presidente”.

El otro elemento es que, a partir de 2030, quien quiera suceder a su familiar para el mismo cargo tendrá que esperar un periodo de gobierno o de administración, pero no inmediato.

“Morena decidió que eso fuera desde el 2027. Entonces, pues esa es la regla, y ya”.