David y Ricardo Monreal niegan distanciamiento tras negarse el saludo (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras hacerse público que no se saludó con su hermano, el gobernador de Zacatecas, durante un evento con la presidenta Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal difundió un video en el que negó cualquier diferencia familiar.

Acompañado de sus hermanos, David y Saúl, el diputado federal explicó que lo ocurrido en esa ceremonia fue producto de una mala interpretación de la prensa.

“Me invitó el gobernador y me invitó la presidenta Claudia Sheinbaum para acompañarla en este nuevo formato de rendición de cuentas”, expuso.

En el mismo mensaje desde Zacatecas, David Monreal sostuvo que es equivocado afirmar que existe un distanciamiento.

“No sé si de mala fe, o no sé si es mala interpretación, de mala leche, pero que no había saludado a Ricardo. A Ricardo le tengo mucho respeto, reconocimiento, aprecio desde siempre”, comentó.

Para reforzar su dicho, Ricardo Monreal incluso compartió el itinerario del día en que surgió la “polémica”.

Señaló que estuvieron cuatro horas platicando de todos sus proyectos, sus conclusiones, las metas que le faltaban.

“Hasta las 18:00 horas de la tarde estaba llegando la presidenta de la República, los tres la esperamos (...) ¿Sería porque ya teníamos cuatro horas platicando aquí? Pero yo lo respeto mucho. Ha sido un excelente gobernador a pesar de que no ha sido fácil. Ya hizo algo casi imposible: recuperar la paz y la tranquilidad de Zacatecas el Estado”, dijo.

Los Monreal contra los Monreal.



Primer acto, no hay saludo entre Ricardo y David.



Tres Doritos después



Reunión familiar para decir que aquí no pasa nada.



Si se les ve en la cara, no. pic.twitter.com/8YfzFdHm4m — Ernesto Guerra | #ÚltimaLegislativa??? (@ErnestoGuerra_) September 6, 2025

Ricardo también subrayó los logros de David en la administración estatal, por ejemplo, señaló que ha logrado la disminución de delitos.

“Lo admiro, porque sin adquirir deuda saneó las finanzas, que le heredaron prácticamente en quiebra. Claro ha tenido que aguantar desgastes, porque terminó los privilegios”, comentó.

De acuerdo con los Monreal, la familia está integrada por 14 hermanos y todos son muy unidos. Por ejemplo, se reúnen en Navidad, en Semana Santa y en vacaciones.

“Siempre nos respetamos y nos queremos. Por eso me extrañó las conjeturas falsas, inexactas de varios medios digitales”, señaló también David.

Finalmente, el gobernador invitó a la ciudadanía a asistir a la Feria Nacional de Zacatecas, que se celebrará del 5 al 21 de septiembre, así como a su informe de labores, previsto para el próximo 8 de septiembre.