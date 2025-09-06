Denuncian otra agresión a maestros en secundaria de Coahuila; amenazan a alumnos de la UTT

La Secundaria Técnica 35 Harold R. Pape, de Monclova, con una lona en la que maestros expresan trabajar bajo protesta. Foto: Facebook: NoticiasMonclova

SALTILLO, Coah., (apro) .- Mientras que en la ciudad de Monclova se denunciaba un caso de agresión a un maestro por parte de un estudiante de secundaria, en Torreón se generaba temor con un mensaje de amenaza para el estudiantado que tendría un evento de bienvenida.

En la secundaria federal número 35 “Harold R. Pape” de Monclova, docentes y administrativos instalaron una lona en la que anunciaban que trabajan bajo protesta, que no permitirán agresiones hacia el colectivo y exigen un ambiente seguro, libre de violencia y con garantías para el ejercicio de los trabajadores.

La lona fue colocada después tras agresiones presuntamente cometidas por parte de los alumnos, y una de ellas fue denunciada en la Fiscalía General del Estado (FGE), confirmó el delegado Miguel Ángel Median, quien subrayó que un docente recibió golpes con el puño, los cuales no son graves.

El director del plantel, Jesús Borjón Flores, dio a conocer que decidieron realizar ese acto de protesta para exigir garantías de seguridad.

“Estamos trabajando bajo protesta para evitar situaciones de violencia como se han presentado en otros lados. Nosotros hacemos esto para que se nos permita garantizar la seguridad de todo el colectivo escolar: Ha habido situaciones donde se rompe el reglamento y hay connatos y amenazas”, dijo.

El director subrayó que en muchas ocasiones este reglamento no se puede aplicar tal cual y los maestros quedan en estado de indefensión y por ello en la protesta exigieron el apoyo del sindicato de la sección 5 del SNTE y de la Secretaría de Educación en Coahuila.

Por su parte, el representante de Servicios Educativo en la región centro de Coahuila, Abraham Segundo González Ruiz, señaló que se trató de una falta de respeto y no hubo golpes, pero del caso se hacen cargo tanto la FGE, como la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia.

“El tema lo trae el sindicato y hay que proteger a los trabajadores. Los maestros y directivos son empleados y son seres humanos; no son monstruos ni intocables. Hay que pedirle a los padres de familia que existe el respeto y son una autoridad”, señaló.

La semana anterior se registró en la ciudad de Saltillo una agresión de un exalumno de la secundaria número 8, quien usó una manopla metálica en contra del subdirector Héctor Morales, cuando acudió a recoger el certificado.

Este viernes se realizó la audiencia y Diego “N”, el adolescente agresor, fue vinculado a proceso y se dieron tres meses de plazo para ampliar la investigación por el delito de lesiones leves con alevosía, ventaja y brutal ferocidad, por lo que permanecerá en prisión preventiva como medida cautelar.

En una reunión, realizada el viernes 5 de agosto, con representantes sindicales y padres de familia de los alumnos de dicho plantel, el secretario de Educación estatal, Emanuel Garza Fishburn, señaló que no descartan colocar cámaras en las aulas para garantizar la seguridad de maestros y estudiantes, pero también pidió el apoyo que se debe dar en casa para evitar situaciones de violencia.

Amenaza en UT de Torreón

En tanto, en la cuidad de Torreón, se investiga el mensaje que recibió uno de los alumnos y que luego circuló en los grupos de estudiantes de la Universidad Tecnológica de dicho municipio, en el que se leía:

“Ustedes saben si quieren morir UTT, este cuatrimestre se va a poner interesante, ya los quiero ver”.

El reporte de dicho mensaje se hizo al 911 de Emergencias para que las autoridades acudieran a la institución, debido a que alrededor de las 11:00 horas se efectuaría una actividad de bienvenida a los estudiantes.

El mensaje lo recibió uno de los alumnos para que él y su hermano no acudieran a clases, además de recibir llamadas de números desconocidos. La institución informó que se proporcionó apoyo al estudiante y su familia para que hicieran las denuncias correspondientes.