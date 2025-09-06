El gobernador priista de Durango da espaldarazo a Sheinbaum y se declara “Claudista”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobernador de Durango, Esteban Alejandro Villegas Villarreal, surgido de la alianza “Va por México”, PRI-PAN-PRD, dio el espaldarazo abierto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Frente a ella se identificó públicamente como “Claudista”.

“Presidenta, bienvenida a su casa. En Durango la queremos. En Durango tiene amigos. En Durango siéntase como con su familia. Y a pesar de que a lo mejor no somos del mismo partido, yo me identifico con usted y soy Claudista, que no se les olvide”, dijo durante el acto encabezado por la mandataria en la entidad dentro del nuevo formato de rendición de cuentas en territorio con motivo de su primer año de gobierno.

“Soyyyyy Claudista, que no se les olvide”



?? Así respaldó el gobernador priista de #Durango, Esteban Villegas Villarreal a la Presidenta @Claudiashein ???? https://t.co/onhodezQZr pic.twitter.com/9Qo3pUszsn — Michelle Rivera (@michelleriveraa) September 6, 2025

Con ese posicionamiento, Villegas Villarreal marcó distancia del discurso de confrontación que en los últimos días ha impulsado la dirigencia nacional del PRI.

Mientras Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, ha endurecido sus choques con Morena y figuras como Gerardo Fernández Noroña, el mandatario estatal optó por destacar coincidencias con el modelo del autodenominado “Segundo Piso de la Cuarta Transformación”.

El gobernador aseguró que Durango se suma al Plan México, la estrategia económica de Sheinbaum para atraer inversiones,

Por su parte, Sheinbaum anunció una inversión de 700 millones de pesos para la producción de carne en la entidad.

“Hoy anuncio una inversión total de casi 700 millones de pesos aquí en Durango para apoyar la producción de carne de la mejor calidad, esto implica entrega de sementales bovinos, implica un fondo de apoyo para engorda, implica también Centros Integrales de Producción de Carne de la mejor calidad para el mercado interno y para la exportación”, informó.

Se trata de un programa integral cuyo objetivo es garantizar el abasto nacional y abrir mayores oportunidades en mercados internacionales, señaló.