Matan a dos personas en vísperas de elección municipal en Santiago Amoltepec; despliegan seguridad

Despliegue de fuerzas de seguridad en Santiago Amoltepec, Oaxaca, tras el asesinato de dos personas en vísperas de las elecciones. Foto: Facebook: Despierta Amoltepec

OAXACA, Oax., (apro) .- En vísperas de la elección municipal de Santiago Amoltepec fueron emboscados y asesinados dos personas en el paraje Llano Nuevo, razón por las que fueron desplegadas las fuerzas de seguridad estatal y federal a esa comunidad de la Sierra Sur de Oaxaca, confirmó la Fiscalía General de Oaxaca (FGEO).

Estos hechos violentos se suman a la detención arbitraria del líder comunitario de Santiago Amoltepec, Feliciano Jiménez Roque, y de su esposa, para impedir su participación en las elecciones municipales y que el secretario de Gobierno, Jesús Romero López presuntamente imponga como autoridad a su secretario particular, Alexis Torres.

La Fiscalía informó que ya realiza las labores periciales y ministeriales derivado del hallazgo sin vida de dos personas del sexo masculino, en el municipio de Santiago Amoltepec.

Derivado de estos hechos, la FGEO desplegó a un equipo multidisciplinario para las investigaciones iniciales a través de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales.

Además de realizar trabajos coordinados para garantizar la seguridad en la zona, por lo que se desplegaron de manera permanente elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), que llevan a cabo trabajos de prevención en conjunto con la Guardia Nacional y la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En tanto que, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) realiza labores en la zona para que el proceso electoral en curso se lleve a cabo sin contratiempos para la comunidad y la población.

Los hechos sucedieron durante la noche del 5 de septiembre de 2025, en la Agencia de Policía de Llano Grande, perteneciente a Santiago Amoltepec, donde agredieron con disparos de arma de fuego a dos personas del sexo masculino que perdieron la vida.

Cabe recordar que el ingeniero agrónomo Feliciano Jiménez Roque y su esposa Serena Yescas Roque, fueron detenidos, el pasado 19 de agosto, sin ninguna orden de aprehensión, cuando pretendían abordar una unidad del transporte público después de llevar a su hijo a una atención médica.

Por esta razón, el diputado federal del Partido del Trabajo, Luis Armando Díaz, presentó un punto de acuerdo para exigir la libertad de Jiménez Roque, quien fue detenido para impedir su participación en la elección, en la que habrán de elegir autoridades bajo el régimen de sistemas normativos internos o de usos y costumbres.

Desde el Congreso de la Unión, acusaron al gobierno de Salomón Jara Cruz de recurrir a la “violencia política” para imponer autoridades en la Sierra Sur.

“Desde aquí, el Congreso de la Unión, exigimos la liberación del candidato Feliciano Jiménez porque no se puede seguir permitiendo que en esta cuarta transformación y, sobre todo, en este proceso de cambio en Oaxaca, el gobierno (de Morena) siga inmiscuyéndose en la vida de los pueblos”.

Ya he presentado un punto de acuerdo en esta Cámara de Diputados donde solicito que la Fiscalía General de la República intervenga para que se informe con claridad y transparencia sobre el paradero y situación jurídica del ingeniero agrónomo Feliciano Jiménez, Roque y de su esposa Serena Yescas Ruque”.

Con esta detención, dijo, el gobierno de Oaxaca no abona a la pacificación en esa región, al contrario, genera más crispación.