Personal de la Fiscalía de Tabasco reparte volantes de personas desaparecidas . Foto: Google Maps

VIlLLAHERMOSA, Tab. (apro).- Personal de la Fiscalía General de Tabasco repartió volantes de personas desaparecidas, esto con la finalidad de incrementar los esfuerzos en su búsqueda.

Los empleados de la FGET, encabezados por el titular de la institución, Oscar Tonatiuh Vázquez Landeros, pidieron el apoyo de la ciudadanía para sumarse a la labor de encontrar a las personas desaparecidas.

Los trabajadores se apostaron en la avenida 27 de Febrero y Paseo Usumacinta, a la altura de la Fuente de los Niños Traviesos.

Los burócratas distribuyeron volantes con las fichas de quienes han sido reportados como desaparecidos.

El fiscal Vázquez Landeros dijo que la tarea la hacían con gusto y con la intención de sumar a los ciudadanos a la política de proximidad social.

Dijo que el objetivo es incrementar la búsqueda de personas desaparecidas en Tabasco.

Fueron alrededor de 70 personas las que participaron, desde el propio encargado de la institución, los jefes de la Policía Ministerial, de peritos, así como los vicefiscales, directores generales y de área.

También jefes de departamentos y personal administrativo.

Que se recuerde, es la primera vez que empleados de la FGET salen a las calles a repartir volantes con fichas de las personas desaparecidas en el estado.