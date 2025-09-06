Trasladan y velan en Veracruz cuerpo de Danna Contreras, niña de 4 años asesinada por su padrastro. Foto: Facebook

MINATITLÁN, Ver. (apro).- El cuerpo de la niña Danna Contreras Gómez, de 4 años, asesinada por su padrastro en Nuevo León fue trasladado a Minatitlán en el sur de Veracruz este fin de semana y es velado por sus familiares.

La familia logró reunir 25 mil pesos con apoyo de habitantes de Minatitlán y autoridades municipales, monto requerido para cubrir el traslado.

La abuela materna, María del Carmen Gómez Rodríguez, agradeció públicamente la cooperación de familias y comunidades de la región.

Los allegados confirmaron que el cuerpo llegó la mañana del sábado 6 de septiembre a la colonia Playón Sur de Minatitlán.

El velorio se realizó en el domicilio de la familia en la colonia Playón sur, donde acudieron vecinos y autoridades municipales, entre ellas la presidenta Carmen Medel.

El velorio se convirtió en un espacio de despedida para la comunidad, que rodeó a la familia y acompañó la exigencia de justicia por la muerte de la niña.

Danna residía en Nuevo León, junto a su madre, Rosa Aurora Contreras, y su padrastro, Jorge Alán Hernández.

El 1 de septiembre, la menor fue hallada inconsciente en su vivienda. Aunque se solicitó auxilio médico, los paramédicos confirmaron su muerte.

La Fiscalía de Nuevo León informó que la niña falleció por contusión profunda de cráneo, tórax y abdomen, e integró la carpeta de investigación bajo el delito de feminicidio infantil, determinando además síndrome de maltrato infantil.

Actualmente, la madre y el padrastro se encuentran detenidos en un penal de Nuevo León como presuntos responsables.