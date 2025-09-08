Detienen en Tabasco a multihomicida que tenía retenidos a siete menores

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Narciso "N" fue detenido este lunes por asesinar a cuatro integrantes de su familia y luego huir tras sustraer a siete menores de edad, entre ellos cuatro hijos suyos.

El ayuntamiento de Centla, municipio en donde ocurrieron los hechos el viernes pasado, en la ranchería Cañaveralito, informó que la detención de Narciso "N" se dio "gracias a la coordinación de las fuerzas federales y estatales".

Apodado "El Chicho” es acusado de matar a sus suegros y a dos personas más que trataron de evitar la muerte de los primeros, y posteriormente huyó con sus cuatro hijos, dos sobrinos y un menor más.

La matanza ocurrió el viernes por la noche y desde el sábado el multihomicida era buscado por tierra y agua, según informó este lunes el fiscal general de Tabasco, Oscar Tonatiuh Vázquez Landero.

“El Chicho” había permanecido en prisión durante tres meses por haber herido de bala a su suegro, y al quedar libre fue a matarlo en venganza por haberlo metido a la cárcel, pero también ultimó a su suegra y a dos familiares de estos que trataron de impedir la ejecución.

El ayuntamiento de Centla aseguró que "los niños se encuentran sanos y salvos, recibiendo la atención y valoración médica correspondiente".

La comuna también hizo un reconocimiento a "las familias y vecinos que con su apoyo y solidaridad, contribuyeron a este resultado positivo".

En la Ciudad de México, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, confirmó por medio de sus redes sociales la detención de "un hombre identificado como el responsable de un multihomicidio ocurrido en el municipio de Centla".

El titular de la SSPC dijo que "se rescataron siete menores que habían sido sustraídos por dicho sujeto, los cuales ya se encuentran a salvo".