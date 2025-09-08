Detienen a excoordinador de Protección Civil de Cuernavaca por presuntos vínculos delictivos

CUERNAVACA (apro).- Luis Noé “N”., excoordinador de Protección Civil de Cuernavaca durante la administración de Antonio Villalobos (2019-2021), fue detenido este fin de semana junto con otras personas presuntamente ligadas a un grupo delictivo que opera en Morelos, en un operativo encabezado por autoridades estatales.

La detención se realizó en el poblado de Chamilpa, situado al norte de Cuernavaca. Durante el operativo, policías estatales, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano acordonaron la zona y mantuvieron vigilancia para prevenir nuevos incidentes.

De acuerdo con autoridades, la captura ocurrió en medio de un cateo en el que fueron aseguradas varias personas presuntamente vinculadas con la agrupación conocida como Los de Siempre, célula de la organización liderada por Abel Maya. Entre los detenidos también figura un exsecretario de Seguridad Pública de Huitzilac.

Las investigaciones señalan que Luis Noé “N” también se desempeñó como subsecretario de Seguridad en el Ayuntamiento de Huitzilac, municipio donde, según los reportes oficiales, opera la misma estructura criminal.

De acuerdo con informes de autoridades federales, en Cuernavaca existe presencia de diversos grupos delictivos que mantienen vigente la incidencia de hechos delictivos y la violencia en la capital de Morelos, actualmente gobernada por José Luis Uribe Salgado, quien llegó al poder por el Partido Acción Nacional en alianza con PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas.

Las autoridades confirmaron que las indagatorias continúan para determinar la participación de los detenidos y su posible relación con otros hechos delictivos en la región. La situación jurídica de las personas aseguradas será definida conforme avancen las diligencias.