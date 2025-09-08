Detienen a viuda e hija de “El Ojos”, exlíder del Cártel de Tláhuac, en Hidalgo. Foto: Fiscalía CDMX

PACHUCA (apro).- María de los Ángeles "N" y Samantha "N", viuda e hija de Felipe de Jesús Pérez Luna, “El Ojos”, fundador del Cártel de Tláhuac, fueron detenidas tras un operativo en la colonia Valle de San Javier de Pachuca, una de las zonas residenciales de mayor plusvalía en el estado, donde la clase política y empresarial hidalguense tienen propiedades.

Ambas contaban con órdenes de aprehensión y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ofrecía una recompensa de 500 mil pesos por cada una para quien aportara información para su localización y captura. A María, la FGJCDMX la señala como posible sucesora en el liderazgo del Cártel de Tláhuac, mientras que Samantha es posible encargada financiera y distribuidora de narcóticos.

El operativo se llevó a cabo la noche de este domingo 7 de septiembre en conjunto con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), quien a su vez confirmó la detención de un hombre identificado con las iniciales G. M. de O.? M., quien enfrenta cargos de la Fiscalía General de la República (FGR) por secuestro agravado.

La mañana de este lunes, las tres personas fueron entregadas a la FGR y la Fiscalía de la capital del país para que sean presentadas ante jueces de control, les formulen imputación y soliciten que sean vinculadas a proceso. ??

La FGJCDMX informó que los cargos por los que se libraron órdenes de aprehensión contra la viuda e hija de El Ojos es por su posible participación en el delito de asociación delictuosa “derivado de hechos ocurridos en diciembre de 2020”.

Desde abril de 2024 se ofrecía una recompensa a quienes aportaran información para localizarlas. Además, se mantiene una activa, también por 500 mil pesos, para quien proporcione datos que permitan localizar y aprehender a Liliana Pérez Ramírez, alias “Lili” o “La Voz”, también hija de El Ojos, señalada como probable responsable de la venta y distribución de droga bajo las órdenes de su madre.

Las tres son parte de la lista de personas generadoras de violencia más buscadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, igualmente consideradas tres objetivos prioritarios.

De?María de los Ángeles Ramírez Arvizu, el gobierno capitalino afirma que, con base en investigaciones abiertas, ha sido señalada como posible sucesora en el liderazgo del Cartel de Tláhuac tras la muerte de Felipe de Jesús Pérez Luna, quien perdió la vida el 20 de julio de 2017 en un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

Además de asumir el control organizacional, se habría mantenido en disputa por la venta y distribución de droga en la alcaldía Tláhuac con grupos delictivos antagónicos como La Unión Tepito y Los Rodolfos.

En tanto que, a Samantha, alias “Sam”, la identifican como posible operadora financiera de la misma organización delictiva, y probable responsable de la comercialización y distribución de narcóticos en la zona.

Según la Fiscalía de la Ciudad de México, ubicó a las imputadas en Pachuca. Con la información, agentes de la Policía de Investigación, en coordinación con la Procuraduría de Hidalgo, implementaron un operativo mediante el cual aprehendieron a la viuda e hija de El Ojos en la zona residencial de Valle de San Javier de la capital hidalguense.

Posteriormente, fueron trasladadas a la Ciudad de México, donde ingresaron al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en espera de que se defina su situación jurídica.

De acuerdo con la información que recabó la PGJEH, el Cártel de Tláhuac no sólo ha extendido sus operaciones en territorios como Iztapalapa, Milpa Alta y Xochimilco, sino en municipios del Estado de México. Sobre una posible operación en Hidalgo, donde fueron localizadas, no hizo referencia.