Fiscalía de Tabasco busca a seis menores sustraídos por un multihomicida

VILLAHERMOSA (apro).- Seis menores de edad que fueron sustraídos por un multihomicida son buscados desde el fin de semana por las autoridades de Tabasco.

La Fiscalía Especializada Para la Búsqueda de Personas Desaparecidas emitió una alerta Amber para dar con el paradero de los seis infantes que fueron llevados de su domicilio en la ranchería Cañaveralito, del municipio de Centla, por

Narciso Reyes Jiménez, alias “El Chicho”, es señalado como responsable del asesinato de cuatro personas, entre ellas sus suegros. Los menores sustraídos son cuatro niñas y dos niños que fueron sacados de sus viviendas, y que presenciaron la múltiple ejecución.

Los menores son: Eliza Sofía, de un año; María Guadalupe, de seis; Reyna, de cinco; Jesús, de cuatro; Jesús Guadalupe, de siete, y Estrella, de 16.

Las cuatro víctimas de “El Chicho” eran integrantes de una misma familia, quienes fueron asesinados el viernes por la noche, debido a conflictos familiares.

Reyes Jiménez prometió vengarse y por eso fue directo a asesinar a los padres de su esposa, así como a dos parientes de ella que quisieron evitar el homicidio. De los menores desaparecidos, cuatro son hijos de “El Chicho” y los otros dos sus sobrinos.

En declaraciones desde Veracruz, en donde se encuentra para firmar un convenio de colaboración para mantener la paz entre ambos estados, el fiscal general de Tabasco, Oscar Tonatiuh Vázquez Landero, aseguró que los menores son buscados por tierra y por agua en el municipio de Centla.

El municipio de Centla colinda con el océano Atlántico y es una zona pantanosa con muchos cuerpos de agua por donde podría estar escondido el multihomicida.