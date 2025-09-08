Manifestantes tienen razón, no tenemos paz en Sinaloa: Rubén Rocha

CULIACÁN, Sin. (apro).- El gobernador Rubén Rocha Moya admitió el clima de inseguridad y que la paz no ha sido “conquistada” en la capital sinaloense, luego de la marcha en protesta a un año de violencia en la entidad por el choque de Mayos y Chapitos.

En su conferencia semanera, el gobernador Rocha admitió que el clima de inseguridad en Culiacán prevalece en la ciudad, señalando que los manifestantes de ayer tienen razón en pedir el cese a la violencia.

“No tengo más que decir: efectivamente no tenemos paz en Sinaloa, todavía no la hemos conquistado, tienen razón los que se manifestaron ayer y nosotros decimos, hemos venido combatiendo a la delincuencia, pero no hemos concluido”, dijo en su conferencia semanera.

Sobre la convocatoria, el gobernador no ahondó al respecto ni sobre la cantidad de personas, así como de las organizaciones que hicieron el llamado, limitándose a destacar que en Sinaloa existen condiciones para la libertad de protesta.

“Quiero felicitar a la ciudadanía que fueron a manifestarse justamente por una causa que nos afecta a todos los sinaloenses, todos queremos la paz, mi reconocimiento a los hombres y mujeres, a las ciudadanas y ciudadanos que estuvieron participando en la marcha de ayer. Eso expresa el ambiente de libertades que tiene nuestro estado y que se pueden manifestar con todo el vigor y con toda la determinación de los ciudadanos”, dijo.

La marcha acumuló a más de 58 mil personas según advirtieron pilotos de drones de agencias internacionales en un evento que se volvió tendencia nacional precisamente por la cantidad de personas que atendieron la protesta por la inseguridad.

Desde septiembre de 2024 y hasta el 31 de agosto último, en Sinaloa hay más de mil 800 personas asesinadas y más de mil 400 desaparecidas, aunque colectivos de búsqueda advierten que esta cifra es del doble.

Los delitos que también han experimentado un incremento son los del fuero común como robo de vehículos con caso una subida de un 300 por ciento, colocando incluso a Culiacán como la ciudad con mayor índice a nivel nacional en este delito.

Por otra parte, Rocha dio a conocer que, tras la cancelación del Palenque de Culiacán, el evento de la Feria Ganadera que organiza la Unión Ganadera Regional de Sinaloa (URGS) sigue en pie para realizarse en noviembre próximo, así como los festejos del Grito de Independencia este 15 de septiembre, aunque sin más datos sobre los eventos.