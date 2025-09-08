Mueren dos mujeres tras intentar cruzar en camioneta por la corriente de un río en Durango

DURANGO, Dgo. (apro).- Las intensas lluvias que han azotado Durango en los últimos días cobraron sus primeras víctimas mortales, en el municipio de Súchil.

Un operativo de búsqueda y rescate localizó este lunes los cuerpos sin vida de dos mujeres que, la tarde del domingo 7 de septiembre, fueron arrastradas junto con su vehículo al intentar cruzar el crecido río La Michilía, en ruta hacia la presa Santa Elena.

El coordinador estatal de Protección Civil, Arturo Galindo Cabada, informó que aproximadamente a las 10:20 horas de este lunes, el helicóptero del Gobierno del Estado localizó el primer cuerpo femenino a aproximadamente 3 kilómetros del punto donde se registró el arrastre. Cien metros adelante fue encontrado un segundo cuerpo de mujer, procediendo de inmediato a su recuperación por parte del equipo desplegado.

“El operativo se despliega en tres vías: por aire, con drones y el helicóptero; pie a tierra en los márgenes del río con un amplio equipo de personas; y agua adentro con drones acuáticos y el apoyo del escuadrón de buzos de la Dirección Municipal de Protección Civil Durango”, detalló Galindo Cabada.

De acuerdo con información preliminar proporcionada por familiares que lograron identificar la camioneta siniestrada, en el interior del vehículo viajaban tres adultos: dos mujeres y un varón. Sin embargo, al no haber testigos oculares del momento exacto del accidente, no se descarta la posibilidad de que hubiera más ocupantes, aunque hasta el momento no se han reportado más personas desaparecidas en relación con este incidente.

Las labores de búsqueda continúan de manera intensiva para localizar al tercer adulto reportado. El operativo cuenta con la participación coordinada de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, Protección Civil Estatal, Policía Estatal, Protección Civil del Municipio de Súchil, y elementos de Protección Civil de Sombrerete, Zacatecas.

“El gobernador Esteban Villegas Villarreal nos ha instruido apoyar todo lo posible en este operativo”, afirmó el coordinador estatal, quien además hizo un enérgico llamado a la población:

“No nos cansaremos de pedirle a la población que no expongan su vida al intentar cruzar cuerpos de agua en estos momentos en que las crecientes de ríos y arroyos son fuertes”, dijo el funcionario.

Apenas el domingo, Protección Civil del Estado, el Ejército Mexicano y las autoridades de Santiago Papasquiaro, evacuaron a habitantes de la comunidad La Palestina, que quedó bajo el agua, tras el desbordamiento del arroyo que lleva el mismo nombre. Sin embargo, de este hecho, no se reportaron personas fallecidas. Autoridades duranguenses continúan con el monitoreo y vigilancia de las presas, así como del pronóstico del tiempo.