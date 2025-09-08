Se suicida capitán de Semar que recibió soborno por "huachicol fiscal" en Tamaulipas

ALTAMIRA, Tamps.(apro).- La mañana de este lunes 8 de septiembre fue localizado sin vida el capitán de la Secretaría de Marina, Abraham Jeremías Pérez Ramírez, en el recinto portuario de Altamira. De acuerdo con los primeros reportes, el mando naval se habría disparado dentro de una camioneta oficial, en un hecho que ha causado conmoción por su relación con la reciente investigación sobre el llamado huachicol fiscal en la zona sur de Tamaulipas.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 9:30 horas, cuando personal del C-5 recibió el aviso de un cuerpo dentro de un vehículo estacionado después de la caseta de vigilancia del recinto, sobre la calle Río Tamesí, entre el bulevar de los Ríos y la calle Boca de California. Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) tomaron conocimiento de los hechos al tratarse de un área federal.

Fuentes federales confirmaron que se trataba del capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, quien hasta el momento de su muerte se desempeñaba como titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira. Su nombre había sido mencionado en la carpeta de investigación que la FGR integra por la red de contrabando de combustibles descubierta en el puerto de Tampico, aunque no existía aún una orden de aprehensión en su contra.

La Secretaría de Marina (Semar) lamentó el fallecimiento de su elemento a través de un comunicado y en sus redes sociales oficiales. La institución expresó su solidaridad con la familia, amigos y compañeros del capitán, al tiempo que aseguró que colaborará con las autoridades ministeriales para esclarecer lo ocurrido.

“La Secretaría de Marina-Armada de México lamenta profundamente el sensible fallecimiento de uno de sus elementos en el estado de Tamaulipas. La institución extiende su más sentido pésame y solidaridad a su familia, reiterando que se les brindarán todos los apoyos necesarios y los que por ley correspondan”, difundió la dependencia.

El caso se da en medio de la ofensiva contra el huachicol fiscal en Tamaulipas. Apenas la semana pasada la FGR, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó la detención de 14 personas presuntamente vinculadas a la red de contrabando.

El exdirector de aduanas de Tampico, hoy testigo colaborador de la FGR, declaró recientemente que durante su tiempo en la red conocida como Los Primos distribuyó al menos 24.5 millones de pesos en sobornos a funcionarios federales, entre ellos al propio capitán Pérez Ramírez. La trama de corrupción habría sido encabezada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías, quienes también se encuentran bajo investigación.

El fallecimiento del capitán Pérez Ramírez abre un nuevo capítulo en el caso del huachicol fiscal, considerado uno de los más graves esquemas de corrupción detectados en los últimos años en el sector energético. Las autoridades no han confirmado si su muerte estará directamente vinculada a las indagatorias en curso, pero su nombre ya figuraba en las declaraciones de los testigos colaboradores.

Mientras tanto, el puerto de Altamira permanece bajo estrictas medidas de seguridad, y las investigaciones continúan a cargo de la FGR y de la propia Secretaría de Marina.