Siguen sin encontrar partes del cuerpo de Keila Nicole, adolescente asesinada en BC

BAJA CALIFORNIA (apro).- Familiares de Keila Nicole Duarte Acevedo, la joven asesinada el pasado 2 de julio en el poblado de El Rosario, en el municipio de San Quintín, Baja California, señalaron que las autoridades continúan sin encontrar algunas partes de la menor de 13 años.

Lo declararon este lunes a la prensa, luego de manifestarse en los juzgados del Poder Judicial del Estado, en el municipio de Ensenada.

Durante su protesta mostraron cartulinas, playeras y lonas con mensajes como: “No te olvidamos. La historia que el pueblo olvida está obligada a repetirse. Justicia, Keila Nicole”, “Nicky. Tus manitas siempre abrazarán mi corazón”, y “Justicia Keila Nicole”.

En encuentro con los medios de comunicación locales, refirieron los avances, además de la serie de autoridades a las que se han acercado para llamar la atención sobre su caso.

En este contexto, refirieron que aún siguen perdidas algunas partes de la estudiante y que les resultó “muy fuerte” el tener que haberla enterrado, a pesar de que estaba incompleta su persona.

“¿Pero ¿cómo si falta lo demás? ¿Cómo me la estás entregando incompleta? ¿Cómo yo voy a enterrarla? La ley nada más se lavó las manos así: no encontramos nada y no encontramos nada”, expresaron.

Agregaron que sí recibieron apoyo para la búsqueda, pero tras dos meses desconocen si las autoridades encontraron una mochila y distintas extremidades.

Sobre los policías supuestamente suspendidos, también desconocen si se cumplió esta medida o dónde están.

“No se han arrimado con la familia a decir: ‘¿Sabes qué, Belinda? Sí, se dieron de baja, ellos no están trabajando’, porque sí hubo comentarios de que ellos todavía seguían laborando”, agregaron.

Sobre este caso, la Agencia Estatal de Investigación y la Fiscalía Especializada en Adolescentes, de la Fiscalía General del Estado (FGE), obtuvieron el pasado 10 de julio la vinculación a proceso de Cristian “N”, de 16 años, por su probable responsabilidad en el feminicidio agravado de la menor de edad.

Según las indagaciones de la FGE, también fue dado a conocer que al joven le encontraron dibujos de figuras humanas desmembradas, además de que en interrogatorios al parecer se habría inspirado en la serie del asesino serial “Dexter”.