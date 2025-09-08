Vinculan a proceso a militar por abusar sexualmente de niña en Cozumel; alcalde se disculpa

QUINTANA ROO (apro).- A la par de que fue vinculado a proceso un militar en Cozumel por abuso sexual cometido contra una niña de nueve años, el alcalde de la isla, José Luis Chacón Méndez se disculpó con la familia de la menor por ejercer actos de revictimización señalados por colectivas feministas de esta entidad.

Al militar Jairo N se le inició un proceso penal por el delito de abuso sexual, privación ilegal de la libertad y lesiones, en agravio de una niña de nueve años, quien subió a la fuerza a su motocicleta y la trasladó a la Guarnición Militar de Cozumel el sábado 30 de agosto, base castrense donde cometió el agravio en contra de la menor, probablemente delante de otras niñas.

Al uniformado Jairo N, agresor de la niña, se le decretó cárcel por dos años mientras duran las investigaciones, tras ser vinculado a proceso por un juez de control de esta entidad.

Asimismo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Quintana Roo inició la investigación contra autoridades locales luego de quejas recibidas por la probable violación de derechos fundamentales, principalmente después de darse a conocer que la mamá de la niña recibió presiones de parte de una agente del Ministerio Público de Cozumel, quien supuestamente la obligó a declarar una versión diferente de los hechos.

Este lunes, el fiscal general del Estado, Raciel López Salazar, en su conferencia semanal con la Mesa de Seguridad dio a conocer la vinculación a proceso de Jairo N, quien finalmente quedó a disposición de autoridades civiles.

Esto generó disturbios en la isla que terminaron con la quema de la garita militar y el saqueo de algunas tiendas aledañas, incluida una de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Luego de esto, vino la revictimización porque el alcalde de Cozumel, José Luis Chacón Méndez, responsabilizó a los padres del ataque por haber dejado sola a su hija.

“Algunas de mis declaraciones en este lamentable tema no fueron las adecuadas y por tal motivo pido una sincera disculpa pública a la niña, a su familia y a toda la comunidad”, así se disculpó Chacón Méndez.

Sobre el probable inicio de acciones legales contra personas que participaron en los disturbios y supuestas denuncias interpuestas por la Sedena, la Fiscalía de Quintana Roo no ha dado a conocer información oficial, a pesar de que durante la madrugada del domingo 31 de agosto hubo detenciones arbitrarias, de acuerdo con información recabada por Proceso.

Jairo N le espera todavía un largo proceso penal y podría ser sentenciado a por lo menos 20 años de cárcel, más lo que se acumule por otros delitos.