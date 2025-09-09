“Aquí estoy: ni prófugo ni amparado”: Ernesto Ruffo sobre huachicoleo fiscal

“Aquí estoy: ni prófugo ni amparado”: Ernesto Ruffo Appel sobre huachicoleo fiscal . Foto: J. Raúl Pérez

ENSENADA (apro).- El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, aseguró que no está prófugo ni amparado, además de que desconoce la supuesta orden de aprehensión en su contra por huachicoleo fiscal.

El también expresidente municipal de Ensenada y primer mandatario estatal emanado del Partido Acción Nacional (PAN) durante la década de 1990, lo declaró al periódico El Vigía, luego de darse a conocer que la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Fiscalía General de la República (FGR) tienen listas más de 200 solicitudes de órdenes de aprehensión por el delito indicado.

“Ni prófugo ni amparado. Desde el mes de julio que salió este asunto he declarado la disposición de rendir cualquier informe, acceso a documentos, pero no ha habido ni una solicitud de información por parte de la autoridad, excepto lo cotidiano que se venía devengando con el SAT y con la Aduana por la misma naturaleza de la operación que se hacía siempre todos los días”, detalló.

Como parte de la declaración, el exsenador remarcó que “tampoco saldrá del país” ni buscará “algún tipo de protección legal”, pues a su modo de ver el Poder Judicial “ya está bajo el control de Morena”.

“Estoy a disposición de la autoridad, sigo en el país y estas acusaciones lucen más como un tema mediático y político que jurídico”, expresó.

En el contexto, en julio pasado, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que estaba bajo investigación la empresa Ingemar por un decomiso superior a los 15 millones de litros de hidrocarburo en Coahuila; de dicha compañía, Ernesto Ruffo Appel es socio mayoritario.

Este día, el secretario fue cuestionado nuevamente de si había órdenes de aprehensión contra el panista, así como del exsenador morenista Gerardo Novelo Osuna; este último fue señalado en marzo pasado por el decomiso de casi 8 millones de litros de hidrocarburos, en un predio de su propiedad en el municipio de Ensenada.

En ese periodo, el empresario se defendió alegando que le rentó al terreno a Luis Francisco Rodríguez Orozco, conocido como “Gussy”.

“Al momento, ninguna de las dos personas que usted mencionó, cuenta con orden de aprehensión. Ninguno de los dos”, afirmó hoy García Harfuch.

Por su parte, Lizbeth Mata Lozano, presidenta del PAN en Baja California, afirmó que Ruffo Appel no ha recibido ninguna notificación ni orden judicial por parte de la autoridad, en torno a la acusación de huachicoleo fiscal.

“Al día de hoy, el panista y también exsenador no ha recibido ninguna notificación ni orden judicial por parte de la autoridad. Sería lamentable que el gobierno de Morena pretenda manipular la información para generar cortinas de humo y desviar la atención de la grave crisis que enfrenta ante los señalamientos que pesan sobre políticos, gobernantes y empresarios morenistas vinculados a la red de financiamiento ilícito a través del llamado ‘huachicol fiscal’, así como por los multimillonarios casos de corrupción que involucran a sus propias filas”, señaló mediante un comunicado enviado la noche de lunes.

A pesar de lo anterior, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, declaró el lunes -de manera breve a la prensa- que sí es investigado el exmandatario estatal panista.