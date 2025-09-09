Clausuran en Coahuila pozo de carbón donde ocho mineros quedaron atrapados

SALTILLO, Coah. (apro)- El gobierno de Coahuila realizó la clausura del pozo de carbón donde se registró un accidente el lunes pasado, donde quedaron atrapados por varias horas ocho mineros, así lo dio a conocer el subsecretario de Protección Civil del estado, Ramiro Durán García.

La empresa Drumak S.A. de C.V propiedad de Francisco Javier Arizpe González y María del Rosario Medina Bernal, es quien explota la zona que el funcionario asegura no está autorizada para la extracción del mineral.

El accidente se suscitó por una falla mecánica en el malacate que sostiene un contenedor o canastilla en el que ingresan y salen los mineros y en el que también se saca el carbón a la superficie esta situación es considerada por el funcionario como un alto riesgo para los trabajadores.

“Afortunadamente no hubo lesionados y lo que vamos hacer es la clausura de la mina por riesgos a la población, a los trabajadores y pudo ser una tragedia”, dijo el subsecretario de Protección Civil.

La medida también permitirá que las autoridades federales lleven a cabo las inspecciones correspondientes al interior del pozo.

El funcionario estatal agregó que, al revisar la concesión y los permisos, obtuvo información de que el área donde se lleva a cabo la explotación es una zona restringida para esta actividad y es parte también de las investigaciones que se realizarán.

Por su parte la activista Cristina Auerbach Benavides, de la Organización Familia Pasta de Conchos, señaló que el pozo no contaba con salida de emergencia lo cual ya es una grave situación, además de que en marzo del presente año había una restricción a la empresa para que realizará sus operaciones en el ejido El Mezquite.

Las fallas en el malacate son uno de los riesgos frecuentes en las minas y principalmente en los pozos que operan con infraestructura obsoleta y es similar a lo que también se observa en las tareas de rescate en la mina Pasta de Conchos.

“Lo mismo que pasó anoche en el pozo puede pasar en cualquier momento en Pasta de Conchos, donde tampoco hay salida de emergencia, el malacate falla constantemente y se puede volver como Drumak la empresa de tal Güero Arizpe, dueña del pozo donde quedaron atrapados ayer los trabajadores, que estaba restringida desde mayo por la STPS”, afirmó en sus redes sociales.

Rescate

Dimas González Villanueva, José Daniel Ayala, Ramiro Valverde de la Cruz, Francisco Javier Varela Pérez, Pablo Campos Alvarado, Mario Alberto González, Julio César Campos y Jesús Javier Ramos son los trabajadores que quedaron atrapados por varias horas, según el comunicado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social quien afirma que el accidente se registró a las 15:00 horas, pero los cuerpos de seguridad arribaron después de las 21:00 horas, cuando trascendió el reporte en corporaciones del municipio de Sabinas.

El lugar estaba ventilado, pero los mineros no podían salir porque el reducido espacio del pozo que quedó bloqueado con la canastilla, que al parecer se enredó en una malla y provocó pequeños derrumbes.

Cerca de una hora y media tardaron en restablecer el mecanismo del malacate y sacar lo que obstruía el pozo, para posteriormente lograr la salida de los mineros que no presentaban lesiones y por la madrugada fueron dados de alta y dejaron las instalaciones del IMSS donde fueron atendidos.